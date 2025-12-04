Ansia nella famiglia di Meghan Markle: chi lotta per la vita – La famiglia di Meghan Markle è nuovamente al centro dell’attenzione internazionale a causa delle condizioni di salute gravissime del padre della duchessa del Sussex. Thomas Markle, attualmente nelle Filippine, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza dopo un improvviso peggioramento clinico. Il trasferimento in un grande ospedale locale si è reso necessario in seguito a complicazioni che hanno richiesto il ricovero immediato in terapia intensiva, come confermato da fonti della stampa americana.

Secondo quanto riferito dai familiari, la situazione appare particolarmente delicata. I figli di Thomas Markle hanno raccontato che, una volta giunto in ospedale, il padre è stato portato direttamente in sala operatoria per una procedura durata circa tre ore. Al termine dell’intervento, i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento in terapia intensiva e non escludono la possibilità di una seconda operazione per la rimozione di un coagulo di sangue. La storia clinica dell’uomo, già segnata da due infarti e un ictus nel 2022, contribuisce ad accrescere la preoccupazione della famiglia.

Appello dei figli e assenza di dichiarazioni ufficiali

I figli, Thomas Jr e Samantha Markle, hanno espresso pubblicamente la propria apprensione, chiedendo sostegno e preghiere per il padre. Samantha Markle ha dichiarato: “Ho accompagnato nostro padre presso una struttura sanitaria locale, dove sono stati effettuati diversi esami. I medici hanno rilevato una situazione di pericolo per la vita e hanno disposto il trasferimento urgente in un ospedale più attrezzato, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Chiediamo a tutti di unirsi in una preghiera per lui”.

