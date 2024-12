Olio del supermercato: la classifica dei migliori marchi secondo Altroconsumo

Negli ultimi tempi, anche come conseguenza alla guerra in Russia, il prezzo dell’olio è aumentato a dismisura, in particolare l’olio extravergine di oliva. I consumatori, dunque, spesso finiscono per scegliere quello più economico, ma non sempre la scelta si rivela esatta. Un noto detto dice che il risparmio non è mai un guadagno. Per indirizzarvi nella scelta dell’olio migliore secondo un rapporto qualità/prezzo, Altroconsumo ha stilato una preziosa classifica. (Continua…)

Cos’è l’olio

L’olio è un liquido organico ad alta viscosità, lipofilo, ovvero miscibile con altri oli, e idrofobo, ovvero immiscibile con l’acqua. In origine il termine si riferiva unicamente all’olio di oliva, ricavato dalla spremitura dei frutti dell’olivo, ma in seguito è stato esteso a tutti i lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente e anche ad altri liquidi che presentano proprietà simili ma composizione differente. L’olio è utilizzato principalmente a scopo alimentare, ma anche come combustibile, lubrificante e nella produzione di vernici, materie plastiche e altri materiali. È inoltre utilizzato in cerimonie religiose come veicolo di purificazione. A scopo alimentare ci sono tanti tipi di oli, ma quello più usato è sicuramente l’olio extravergine di oliva. (Continua…)

Come si ottiene l’olio extravergine di oliva

L’olio d’oliva è un olio alimentare estratto dai frutti dell’ulivo. Il tipo vergine si ricava dalla spremitura meccanica delle olive, mentre altri tipi merceologici di olio derivato dalle olive, ma con proprietà dietetiche e organolettiche differenti, si ottengono per rettificazione degli oli vergini e per estrazione con solvente dalla sansa di olive. È caratterizzato da un elevato contenuto di acidi grassi monoinsaturi. È un prodotto originario della tradizione agroalimentare del Mediterraneo, ma è prodotto anche nelle altre regioni a clima mediterraneo. Altroconsumo ha stilato una classifica del migliore olio extravergine d’oliva per rapporto qualità/prezzo venduto al supemercato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)