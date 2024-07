Lorenzo Musetti a Parigi ha fatto il suo ingresso nel torneo olimpico con una vittoria convincente su Gael Monfils, battendolo 6-1, 6-4 nel primo turno. Nonostante la finale persa a Umago meno di 24 ore prima, il giovane giocatore italiano ha mostrato una prestazione eccezionale sul campo parigino. Nel primo set, Musetti ha dominato dall’inizio alla fine, portandosi rapidamente sul 2-0 e chiudendo a suo favore per 6-1, mentre nel secondo set ha affrontato alcuni momenti più combattuti.

Dopo aver annullato sei palle break nel secondo gioco, Musetti ha continuato a giocare con determinazione, riuscendo a strappare il servizio di Monfils decisivamente nel nono gioco, portandosi sul 4-3 e chiudendo poi il set 6-4 per assicurarsi il passaggio al turno successivo. Il prossimo avversario di Musetti sarà l’argentino Mariano Navone, che ha vinto il suo match 6-2, 6-2 contro Borges. Questo match rappresenterà una nuova sfida per Musetti dopo la delusione di Umago, dove Cerundolo gli aveva negato la vittoria in finale.