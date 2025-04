Monte-Carlo: Pronostico e Statistiche Italiane

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si preparano per il tanto atteso Masters 1000 di Monte-Carlo, un evento che segna l’inizio della stagione sulla terra rossa. Con una rappresentanza italiana eccezionale, il torneo promette scontri avvincenti e sfide contro i migliori al mondo.

Statistiche e pronostici delle sfide a Monte-Carlo

Il Rolex Monte-Carlo Masters si configura come un importante banco di prova per i tennisti italiani. Zverev, testa di serie numero uno, rappresenta l’ostacolo principale per Berrettini e Musetti. Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, il torneo vanta la presenza di numerosi giocatori azzurri pronti a lasciare il segno.

Lorenzo Musetti , unico italiano tra le teste di serie, cerca di replicare il suo successo passato nei quarti di finale.

, unico italiano tra le teste di serie, cerca di replicare il suo successo passato nei quarti di finale. Matteo Berrettini spera di superare le sue precedenti prestazioni non brillanti al Principato.

spera di superare le sue precedenti prestazioni non brillanti al Principato. I giovani Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si apprestano a dare il massimo, affrontando avversari di alto calibro.

e si apprestano a dare il massimo, affrontando avversari di alto calibro. Fabio Fognini, campione nel 2019, tenta di replicare il suo storico trionfo.

Il torneo è caratterizzato da un montepremi di oltre 6 milioni di euro, con vincite crescenti a ogni fase. I punti ATP in palio sono notevoli, con il campione che otterrà ben 1000 punti.

Nel sorteggio, Berrettini e Musetti potrebbero affrontare Zverev nei turni successivi, rendendo il cammino verso la finale particolarmente impegnativo. Fognini e Arnaldi potrebbero incontrare il talento di Carlos Alcaraz, aumentando l’interesse per questi scontri.

Con l’inizio del torneo previsto per il 6 aprile, i giocatori italiani sono pronti a dimostrare il loro valore sulla scena internazionale.

La competizione si preannuncia intensa, con oltre 140 giocatori partecipanti e un pubblico mondiale che seguirà l’evento attraverso le trasmissioni in diretta su Sky Sport e NOW.

Il Masters 1000 di Monte-Carlo è una vetrina fondamentale per i tennisti italiani, un’opportunità per affermare il loro talento e scalare le classifiche mondiali. Con un calendario fitto e un livello di gioco elevato, i prossimi giorni promettono emozioni e colpi di scena.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!