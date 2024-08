Olimpiadi kayak oro per Giovanni De Gennaro. L’Italia ha conquistato la sua quarta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, grazie al carabiniere Giovanni De Gennaro che ha vinto il titolo olimpico nella canoa slalom maschile, categoria K1. De Gennaro, originario di Brescia, ha registrato un tempo di 88’’22, superando il francese Titouan Castryck (88’’42) e lo spagnolo Pau Echaniz (88’’87).

Questa vittoria segna la quattordicesima medaglia per la squadra italiana, ottenuta con una prestazione eccezionale in finale dopo una semifinale impegnativa. L’atleta bresciano parte molto bene facendo la differenza nelle prime porte, senza rischiare troppo ma senza perdere tempo in errori e sbavature. Una prova lineare che lo porta a chiudere al primo posto momentaneo in 88’’22, spodestando lo spagnolo Echaniz (88”87) e portandosi dunque in zona medaglia. Gli atleti successivi incappano in numerose penalità, andando oltre i 90”.