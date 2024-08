Olimpiadi fioretto femminile a squadre, Italia in finale. Dopo aver superato l’Egitto 45-14 nei quarti di finale, le fiorettiste italiane hanno poi sconfitto il Giappone con un punteggio di 45-39, anche se con qualche tensione verso la fine, regalando all’Italia la sua 14ª medaglia. Se sarà oro o argento lo sapremo alle 20:30, quando affronteranno gli Stati Uniti in una sfida emozionante.

