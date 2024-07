Euro 2024, stasera la seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra: ultime notizie e formazioni

Olanda-Inghilterra probabili formazioni. Stasera in scena la seconda semifinale di Euro 2024. Ieri sera la Spagna si è imposta sulla Francia per 2-1 grazie alle reti di Yamal e Dani Olmo. La vincente di Olanda-Inghilterra affronterà le Furie Rosse a Berlino. (Continua…)

Olanda-Inghilterra probabili formazioni

Tutto pronto per la seconda semifinale di Euro 2024. Olanda e Inghilterra scenderanno in campo questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund. Il match sarà arbitrato dal tedesco Zwayer. Negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre prevale l’Olanda con tre vittorie (una ai supplementari), un pareggio e una sconfitta. Le due squadre si sono incontrate l’ultima volta il 6 giugno 2019. Anche in quel caso si trattava di una semifinale ma per la UEFA Nations League. L’Olanda si impose per 3-1 ai supplementari con le reti di De Ligt, Promes e l’autorete di Walker.

Queste le probabili formazioni del match:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Xavi Simons, Reijnders; Bergwijn, Depay, Gakpo; all. Koeman.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane; all. Southgate.