Nuovo motore Red Bull 2026, Max Verstappen rompe il silenzio e in un’intervista a Motorsport lancia un messaggio “alla camomilla” per tutto l’ambiente Red Bull: “Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico”, afferma il pluricampione di F1.

“Voglio dire, se devo fare congetture su tutto… potrei preoccuparmi se domani sarò ancora vivo, giusto?”, ha detto tra il serio e il faceto alzando le spalle. “Quindi non mi preoccupo troppo di questo. Naturalmente, sono in stretto contatto con Christian (Horner, ndr) per questo e per le persone che lavorano lì. Tutti lavorano a pieno ritmo, quindi non c’è bisogno di farsi prendere dal panico. Non siamo ancora nel 2026.”

Verstappen ha riconosciuto che la Red Bull Powertrains deve affrontare un “compito molto grande” per affrontare i produttori esistenti, a cui si unirà anche la nuova arrivata Audi nel 2026. “Sappiamo che si tratta di un compito molto impegnativo, non lo prendiamo alla leggera. E ovviamente, con così tanti produttori di motori affermati, non pensiamo che sarà facile batterli,” ha aggiunto.