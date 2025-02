Nubifragio in Italia, scatta l’emergenza: soccorse decine di persone

Un violento nubifragio si è scatenato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio 2025. Si parla di “emergenza alluvione e di situazione estremamente critica”. Il Comune invita i cittadini a non usare le auto: tutte le vie di accesso sono bloccate. In questo momento, l’unica cosa da fare è mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere. (Continua dopo le foto)

Nubifragio all’Isola d’Elba, tutto bloccato: soccorse decine di persone

I vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente da ieri dopo l'alluvione che ha colpito l'Isola d'Elba. I pompieri hanno effettuato tre salvataggi in extremis di più persone rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento in abitazioni di Portoferraio. Inoltre sono state soccorse ben 28 persone bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. Evacuata una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina di persone da una pizzeria minacciata dalle acque. Com'è al momento la situazione?

Nubifragio all’Isola d’Elba, la situazione attuale

Nella gioranta di ieri sono caduti oltre 65 mm di pioggia in un’ora a Portoferraio. Per diversi comuni toscani era scattata l’allerta arancione. E infatti, i disagi causati dal maltempo non si sono limitati all’Isola d’Elba. C’è stato anche un forte temporale su Fucecchio (Firenze) e Santa Croce sull’Arno (Pisa). Nelle prossime ore rovesci e temporali sparsi saranno ancora possibili soprattutto sulle zone centro-meridionali della Toscana. Intanto, la Protezione civile della Toscana e vigili del fuoco sono al lavoro per fornire supporto ai cittadini. Le scuole resteranno chiuse nella giornata di oggi: lo ha fatto sapere l’assessore Lorenza Burelli.

