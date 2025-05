Norris vince il GP di Monaco all’ultimo giro in una gara ricca di colpi di scena

Il Gran Premio di Monaco 2025 si conclude con la vittoriaa sorpresa di Lando Norris, secondo per gran parte della gara dietro al campione del mondo Max Verstappen (Red Bull), approfittando di un clamoroso errore di strategia dell’austriaco. Dietro di lui si piazzano Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri, protagonisti di una giornata in chiaroscuro ma capaci comunque di salire sul podio.

La gara, soggetta a strategia obbligatoria a due pit stop, ha rimescolato le carte: Norris e Leclerc hanno iniziato in pole e 2ª piazza, ma Verstappen ha sfruttato la scelta più aggressiva di sosta singola per emergere nella seconda parte della corsa.

