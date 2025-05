MotoGP Gran Bretagna, trionfo di Marco Bezzecchi a Silverstone dopo mille colpi di scena

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si chiude con il successo di Marco Bezzecchi, che regala all’Aprilia una vittoria emozionante e inattesa, in una gara ricca di colpi di scena, ritiri eccellenti e colpi di scena fin dal primo giro. Il pilota italiano conquista la settima tappa della stagione MotoGP, approfittando della sfortuna di Fabio Quartararo e della giornata nera per Ducati, culminata nella caduta di Francesco Bagnaia. Sul podio anche Johann Zarco con la Honda LCR e Marc Marquez, che salva il bilancio di Borgo Panigale con un terzo posto agguantato con grinta.

Back on winning ways ✅

11th different winner in a row at Silverstone ✅

First GP win with Aprilia ✅



SIMPLY THE BEZ 🏆#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/fJbtpLyro1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2025

Quartararo tradito dalla Yamaha, Ducati in crisi

Per Fabio Quartararo sembrava la domenica della rinascita. Dopo un’ottima ripartenza, il pilota Yamaha era in testa con cinque secondi di vantaggio, dominando la gara con autorità. Ma a sei giri dal termine, un problema tecnico alla M1 lo costringe al ritiro, mandando in fumo una possibile vittoria che avrebbe interrotto un digiuno lungo tre anni.

Domenica nera per Ducati, in particolare per il campione del mondo Francesco Bagnaia, che dopo una partenza aggressiva è scivolato nelle retrovie e poi caduto al quarto giro, abbandonando definitivamente la gara. Male anche Marc Marquez, che dopo una buona partenza è scivolato indietro a causa di problemi in frenata, riuscendo comunque a chiudere terzo grazie a una buona tenuta nel finale.

Gara spezzata: bandiera rossa e nuova partenza

L’evento chiave arriva al secondo giro, quando una bandiera rossa interrompe la gara per la presenza di olio in pista dopo la caduta di Franco Morbidelli. Una decisione che rimette in corsa sia Marc che Alex Marquez, già caduti nei primi istanti del GP.

Alla ripartenza, la griglia torna a quella originaria. Bagnaia prende il comando per qualche curva, poi viene superato da Quartararo, che si lancia verso la fuga. Ma è Bezzecchi a sfruttare il destino: la rottura della Yamaha gli spiana la strada per una vittoria di grande valore, ottenuta gestendo al meglio la seconda parte di gara con la sua Aprilia RS-GP.

TOPSHOT – Aprilia Racing team’s Italian MotoGP rider Marco Bezzecchi reacts to his victory after the MotoGP British Grand Prix at Silverstone circuit in Northamptonshire, central England, on May 25, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) (Photo by ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

Marquez sul podio, Morbidelli quarto

Il finale è una lotta intensa tra Marquez e Morbidelli, con il pilota Ducati che riesce a salvare il podio in volata, difendendosi fino all’ultima curva. Franco Morbidelli chiude quindi quarto, mentre Alex Marquez risale fino al quinto posto dopo la caduta iniziale. A completare la top ten troviamo Acosta, Miller, Marini, Aldeguer e Di Giannantonio.

A punti anche:

Mir, Vinales, Raul Fernandez, Binder e Rins.

Classifica e bilancio: Aprilia sorride, Ducati da rifare

Con questo successo, Marco Bezzecchi rilancia le ambizioni di Aprilia, che conferma la competitività della RS-GP. Per Ducati, invece, è il momento delle riflessioni profonde: le GP25 sono apparse in difficoltà, e la caduta di Bagnaia è il simbolo di una giornata da dimenticare. La MotoGP, come sempre, regala emozioni e ribaltoni: e Silverstone ha confermato ancora una volta di essere un circuito senza certezze.

Leggi anche: