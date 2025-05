Formula 1, sorpresa Ferrari: Leclerc in testa dopo le prime prove libere

Charles Leclerc accende il weekend di casa con una partenza da protagonista: è suo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Nonostante un contatto iniziale con Lance Stroll, il monegasco della Ferrari ha chiuso le FP1 davanti a tutti, fermando il cronometro sull’1’11”964.

Prove libere 1 a sorpresa per ora davanti la Ferrari di Leclerc, si sono lamentati molto del bilanciamento della macchina Leclerc e Verstappen ma per ora chiudono davanti a tutti. #f1tiktok #formula1 #f12025 #ferrari #scuderiaferrari #monacogp https://t.co/5UfZd44fFH — Mirko Genovesi F1ComeNessuno (@F1ComeNessuno) May 23, 2025

La sessione del padrone di casa è cominciata con un lungo al Mirabeau e un tamponamento in curva 6: Stroll, ignaro della presenza della Ferrari per via di un mancato avviso via radio, si è ritrovato sulla traiettoria di Leclerc durante un giro lanciato. Inevitabile la collisione, con qualche danno all’ala anteriore della SF-25. Nulla di grave, però: la rossa è rientrata poco dopo con gomma soft ed è salita in cattedra.

Alle spalle del monegasco si è piazzato Max Verstappen, staccato di 163 millesimi, seguito da un ottimo Lando Norris con la McLaren. Sorprendente Alex Albon quarto su Williams, davanti a Piastri e a George Russell. Chiude settimo Carlos Sainz, che ha preceduto Gasly, l’altra Ferrari di Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Come da tradizione nel Principato, i piloti hanno lavorato soprattutto sul giro secco, fondamentale in vista delle qualifiche. Ma nel finale c’è stato spazio anche per qualche simulazione di passo gara. Occhi puntati sulla gestione delle gomme, tema centrale del weekend: con l’obbligo di effettuare almeno due soste domenica, le scelte delle mescole saranno decisive.

Buone sensazioni per la Aston Martin, apparsa più competitiva grazie agli aggiornamenti portati a Imola, e ritmo promettente anche per la Williams, con Albon protagonista. Più in ombra le Red Bull, sebbene Verstappen resti sempre pericoloso.

Leclerc sugli scudi: la top 10 delle FP1

Leclerc (Mon/Ferrari) 1’11”964

Verstappen (Ned/Red Bull) +0”163

Norris (GB/McLaren) +0”326

Albon (Tha/Williams) +0”350

Piastri (Aus/McLaren) +0”378

Russell (GB/Mercedes) +0”518

Sainz (Spa/Williams) +0”570

Gasly (Fra/Alpine) +0”705

Hamilton (GB/Ferrari) +0”726

Alonso (Spa/Aston Martin) +0”763

Tra i presenti nel paddock, da segnalare anche il ritorno di Adrian Newey, osservatore interessato di un mondiale che prende quota. Intanto, Monaco ha già acceso i motori.

