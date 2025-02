Home | Non pulite mai i pennelli per il trucco? Bassetti mostra le “terrificanti” immagini: cosa succede

Matteo Bassetti, primario di Infettivologia del San Matteo di Genova, ha spiegato cosa succede se non si lavano i pennelli per il trucco. Non mantenere puliti i pennelli per il trucco potrebbe rivelarsi una scelta molto rischiosa. Perché è importante lavare regolarmente i pennelli? Matteo Bassetti ha mostrato le disgustose immagini al microscopio dei pennelli sporchi. (Continua dopo le foto)

Bassetti spiega perché è importante pulire i pennelli per il trucco

Nelle sua pagina ufficiale Instagram, Matteo Bassetti spesso condivide consigli per gli utenti. Questa volta, l’infettivologo si è occupato di parlare dei pennelli per il trucco. Come ogni cosa, anche questi oggetti vanno puliti regolarmente ma cosa succede se non viene fatto? “Studi recenti hanno rivelato che i pennelli per il trucco non puliti con regolarità possono ospitare più batteri di un asse del water”, ha scritto il primario di Infettivologia del San Matteo di Genova. (Continua dopo le foto)

Cosa succede ai pennelli per il trucco se non vengono puliti

Bassetti ha mostrato ai suoi followers in una foto delle piastre con i batteri contenuti sui pennelli sporchi. “Questi pennelli possono accumulare batteri, lieviti e muffe, causando potenziali problemi alla pelle come acne, infezioni e irritazione”, ha aggiunto il medico. Matteo Bassetti poi ha spiegato come andrebbero lavati i pennelli da trucco e con quale frequenza.

