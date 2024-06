Muore nel pomeriggio di ieri a Villetta Barrea, in provincia de L’Aquila, una donna di 52 anni, avvocatessa romana. La donna si trovava in un ex agriturismo adibito ad abitazione lungo la strada che conduce a Passo Godi e al momento della tragedia era sola in casa. La causa della morte è da attribuire ad un liquido che la 52enne aveva bevuto.

Donna muore a 52 anni

Isabella Settanni, 52 anni, era un’avvocata del Foro di Roma, deceduta ieri, 7 giugno, nella sua abitazione in località Campitelle, nel comune lacustre, dove viveva da alcuni anni. L’allarme è stato lanciato da un’amica dopo aver ricevuto un messaggio nel quale la donna asseriva di non sentirsi bene.Dopo aver tentato di chiamarla senza ricevere risposta, ha contattato i soccorsi. Vano l’intervento del personale sanitario: dai volontari del soccorso alpino ai medici del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione. Inutile anche il tentativo da parte dell’elisoccorso di alzarsi in volo. Per la donna non c’è stato nulla da fare, il suo cuore si è fermato intorno alle 13:30.

