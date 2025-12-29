Nkunku ritrova il sorriso: il Milan ora riflette sul mercato

Con quella faccia un po’ così, all’intervallo di Milan-Verona, in pochi avrebbero puntato sulla rinascita di Christopher Nkunku. Primo tempo opaco, San Siro freddino, mugugni diffusi. Poi la partita gira in fretta: rigore trasformato a inizio ripresa e, soprattutto, un cambio netto di atteggiamento. Intrattenza, attacca la profondità, cerca la giocata. In otto minuti il clima muta: sorrisi, applausi e perfino palloncini. Non solo per il gol, quanto per i segnali.

Erano passati 306 giorni dall’ultimo gol in campionato, ai tempi del Chelsea. Un’eternità calcistica che rende bene l’idea della posta in gioco: non una semplice buona prestazione, ma una possibile sliding door stagionale.

Il secondo tempo contro l’Hellas Verona suggerisce prudente ottimismo, con un rischio noto: che l’exploit resti isolato. Il Milan ha investito sul francese in estate, poi sono arrivati acciacchi, attese e prove deludenti. Proprio quando i telefoni del ds Tare stavano per diventare roventi, Nkunku si è acceso.

Ora la palla passa a Allegri e alla dirigenza. Fino a poche ore prima della doppietta, il francese sembrava avere più di un braccio fuori dalla maglia rossonera. Un pomeriggio, complice il clima delle feste, può aver cambiato tutto. Ma il tempo stringe e le voci, soprattutto dall’estero, non mancano.

Nkunku è il 12° giocatore diverso mandato in gol in campionato dal Milan di Allegri. Da gennaio, inoltre, ci sarà Fullkrug come riferimento centrale: un aiuto, certo, ma anche meno spazio, con Pulisic intoccabile e Leao sempre decisivo.

Milan, Nkinku ribalta le aspettative di mercato

Molto passerà dalla trasferta di Cagliari. Il centravanti tedesco sarà a disposizione ma difficilmente partirà dall’inizio. Se Nkunku confermerà lo sblocco, prima nell’atteggiamento che nei numeri, allora il Milan potrà davvero dire di aver trovato sotto l’albero un regalo tardivo.

Altrimenti, sarà inevitabile una scelta importante e decisiva. Senza palloncini, stavolta.

