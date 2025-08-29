Newcastle su Frattesi, l’Inter resiste: offerta da 40 milioni ma formula complicata

Il Newcastle torna a farsi sotto per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è nel mirino da tempo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri d’Inghilterra avrebbero messo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro nelle ultime ore di mercato.

La proposta però non convince la dirigenza nerazzurra: si tratterebbe infatti di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni giudicate troppo complicate. Secondo alcune indiscrezioni da oltremanica, i Magpies avrebbero già un accordo col giocatore.

🚨 – MAJOR BREAKING – Inter midfielder Davide Frattesi has ACCEPTED personal terms with #NUFC and negotiations between the two clubs are well underway, according to @Erfaina1988 🇮🇹



This would be another sensational signing! 👀 pic.twitter.com/ca7ZoHE5uB — Magpie Media (@MagpieMediaX) August 29, 2025

I dubbi dell’Inter (e di Chivu), ma…

La formula lascia poche certezze alla proprietà interista. I 40 milioni, se garantiti da un obbligo di riscatto immediato, permetterebbero almeno di pensare a un sostituto adeguato. Ma con una struttura così complessa, l’operazione non darebbe sicurezza economica al club.

Oltre alla parte economica c’è anche un aspetto tecnico. Frattesi è considerato fondamentale all’interno del progetto nerazzurro, tanto che lo stesso Chivu ha ribadito l’importanza del centrocampista. Per questo motivo, viste le tempistiche e la formula proposta, la cessione appare molto difficile.

Scenario diverso se il Newcastle decidesse di rilanciare con un’offerta più convincente, magari legata a un obbligo di riscatto immediato e senza condizioni. Solo in quel caso l’Inter potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di separarsi da Frattesi.

Leggi anche: