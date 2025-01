Rapimento bimba a Cosenza, si scopre la strategia della sequestratrice: cosa aveva detto

Il caso della neonata rapita a Cosenza ha scosso l’Italia intera. Solo adesso è stata scoperta la strategia messa a punto dalla sequestratrice per portare via la bambina. La coppia è arrivata a bordo di una 147 grigia. Lui ha atteso in auto, mentre la moglie, vestita con una maglietta celeste, come un’infermiera della clinica, e indossando una mascherina per coprirsi il volto, si è presentata come un’ infermiera e si è recata nella stanza dove c’era Sofia in braccio alla nonna. “La bimba deve essere visitata dal pediatra” ha detto e la nonna, senza sapere chi avesse di fronte, ha consegnato la neonata.