NBA, svolta epocale: venduti i Los Angeles Lakers! Chi li ha acquistati, la cifra mostruosa

Scossone epocale in Nba: dopo 46 anni, la famiglia Buss sta per dire addio ai Los Angeles Lakers. Lo fa con il botto, firmando una vendita senza precedenti: 10 miliardi di dollari, una cifra mostruosa che frantuma ogni primato nella storia dello sport professionistico.

đź’Ł Clamoroso a Los Angeles: la famiglia Buss vende i Lakers a Mark Walter con una valutazione di 10 miliardi di dollari, la piĂą grande cessione nella storia dello sport americano!



đź‘€ Tutti i dettagli e una presentazione dell'owner dei Dodgers:https://t.co/rt7UZ58tR5 — LakeShow Italia (@LakeShowIta) June 18, 2025

A prendersi la franchigia più glamour e vincente della pallacanestro mondiale è Mark Walter, già azionista di minoranza dal 2021 e volto noto dello sport a stelle e strisce grazie ai Los Angeles Dodgers e a un impero di investimenti che spazia dal baseball alla Wnba, fino alla Formula 1. (continua dopo la foto)

L’acquisto dei Lakers non è solo un colpo di mercato: è l’ingresso nel cuore pulsante dello Showtime, nella leggenda costruita da Jerry Buss dal 1979, l’anno in cui sbarcò a Los Angeles comprando la squadra – insieme addirittura al Chrysler Building di New York – per “appena” 67,5 milioni di dollari.

A certificare che l’affare è cosa fatta ci ha pensato Magic Johnson, leggenda vivente dei gialloviola e uomo simbolo di una città che ha festeggiato decenni di titoli, ha dato spettacolo e visto passare miriadi di celebrità a bordocampo.

“Mark Walter è la persona giusta, i Lakers sono in ottime mani” ha scritto Magic da una vacanza italiana, regalando ai tifosi un messaggio di continuitĂ : “Jeanie Buss ha chiuso un affare straordinario e ha scelto chi saprĂ proteggere la tradizione vincente di questa squadra“. (continua dopo la foto)

Se la cifra è da capogiro, il cuore dei Lakers non cambia del tutto: Jeanie Buss resterà Governor, voce della franchigia al tavolo dei proprietari Nba, a garanzia di una transizione dolce e di un legame che dura da quasi mezzo secolo. Un passaggio di testimone che segna la fine di un’epoca, ma promette una nuova fase di investimenti, ambizioni e, soprattutto, titoli.

I Lakers sono uno status symbol planetario. La CryptoCom Arena, erede del leggendario Forum di Los Angeles, continua ad attirare il jet set hollywoodiano. In campo, tra passato e futuro, convivono icone come LeBron James e fenomeni emergenti come Luka Doncic. E con un nuovo proprietario pronto a investire senza riserve, la leggenda è destinata a crescere ancora.

La palla ora passa all’Nba, che dovrà ratificare questa vendita da record. Ma intanto, Los Angeles è pronta a scrivere il prossimo capitolo di una storia che vale, letteralmente, 10 miliardi di dollari.

Leggi anche: