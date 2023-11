Rebuild dei Chicago Bulls: le possibili trade

I Chicago Bulls hanno iniziato la stagione 2023-24 con grandi aspettative, dopo aver formato un terzetto di alto livello composto da Zach LaVine, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic, a cui si è aggiunto il prezioso Alex Caruso. Tuttavia, i risultati non sono stati all’altezza delle speranze, e i Bulls si trovano al dodicesimo posto della Eastern Conference, con un record di 4-8 e un rischio “rebuild” tutt’altro che remoto.

Di fronte a questa situazione, infatti, i Bulls potrebbero decidere di cambiare rotta e avviare una ricostruzione mettendo sul mercato i loro quattro big, che hanno tutti contratti in scadenza nel 2025 o prima. Quali potrebbero essere le possibili destinazioni per questi giocatori, che hanno dimostrato di poter fare la differenza in una squadra competitiva?

LaVine vicino ai Lakers

Zach LaVine è il leader e il miglior realizzatore dei Bulls, con 22 punti di media a partita. Il 28enne guardia è uno dei migliori tiratori e atleti della lega, e potrebbe essere appetito da diverse squadre in cerca di un go-to-guy. Tra queste, spiccano i Los Angeles Lakers, che potrebbero mettere sul piatto i servigi di D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino oltre ad uno scambio di scelte nel 2028 e una prima scelta 2030. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

TORONTO, ON – APRIL 12: Zach LaVine in campo con la maglia dei Chicago Bulls

Ipotesi Miami per DeRozan

DeMar DeRozan è il secondo miglior marcatore dei Bulls, con 21,2 punti a partita, e il miglior assist-man, con 4,5 passaggi vincenti a partita. Il 34enne ala piccola è un veterano che sa come giocare nei momenti importanti, e potrebbe essere utile a una squadra che vuole fare il salto di qualità. Tra queste, si segnalano i Miami Heat, che potrebbero scambiare Kyle Lowry, una seconda scelta 2026 e uno scambio di scelte 2029.

Vucevic osservato da Memphis

Nikola Vucevic è il terzo miglior marcatore dei Bulls, con 17,6 punti a partita, e il miglior rimbalzista, con 10,8 rimbalzi a partita. Il 33enne centro è uno dei migliori lunghi offensivi della lega, capace di segnare da tutte le distanze, e potrebbe essere richiesto da una squadra che ha bisogno di un’ancora nel pitturato. Tra queste, si distinguono i Memphis Grizzlies che devono sopperire all’infortunio di Steven Adams. La franchigia del Tennessee potrebbe inserire nell’affare Luke Kennard, Ziaire Williams e una scelta 2029 (protetta in Lottery).

I Chicago Bulls hanno ancora tempo per risalire la classifica e provare a raggiungere i playoff, ma se le cose non dovessero migliorare, potrebbero essere costretti a smantellare il loro roster e a puntare su una nuova generazione di giocatori. I tre big dei Bulls hanno un grande valore sul mercato, e potrebbero attrarre l’interesse di molte squadre che vogliono rinforzarsi in vista della chiusura del mercato. Chi riuscirà a strappare uno dei pezzi pregiati dei Bulls? Lo scopriremo presto.