NBA, Los Angeles Lakers: chi è Mark Walter, nuovo proprietario con enormi ambizioni

La clamorosa cessione dei Los Angeles Lakers segna l’inizio di un’era nuova per la storica franchigia Nba, che da sempre vive sotto i riflettori di Hollywood. A prendere il timone è Mark Walter, uomo d’affari di spicco con un portfolio miliardario e una lunga esperienza nel mondo dello sport, pronto a trasformare i Lakers in una macchina da vittorie.

Cambiamenti importanti sono già in vista, con nomi storici come Jeanie Buss, Rob Pelinka e forse persino LeBron James che potrebbero uscire di scena. Il futuro è all’insegna di una nuova stella: Luka Doncic.

Il nuovo proprietario, 65 anni, è amministratore delegato di Guggenheim Partners, una società di servizi finanziari con oltre 325 miliardi di dollari in gestione. L’esperienza di Walter nel mondo dello sport è vasta e diversificata: è socio di minoranza nel Chelsea Football Club, proprietario dei Los Angeles Dodgers, e investitore nelle Los Angeles Sparks (WNBA) e nella Cadillac, che sta per entrare in Formula 1.

Il successo più evidente del magnate si è visto proprio con i Dodgers, squadra di baseball che sotto la sua guida ha vinto due titoli mondiali (2020 e 2024) e ha conquistato la National League West per undici anni consecutivi, portando in squadra grandi stelle come Shohei Ohtani e Mookie Betts.

Walter è noto per saper equilibrare tradizione e innovazione, mantenendo campioni storici come Clayton Kershaw e affiancandoli a nuovi talenti. Questa esperienza sarà fondamentale per la sua nuova avventura con i Lakers, franchigia che guida la Nba per titoli vinti (17).

Jeanie Buss, attuale proprietaria e simbolo storico dei Lakers, resterà in un ruolo di rappresentanza come Governatore di franchigia, almeno per il breve termine. Ma il precedente dei Dallas Mavericks lascia intuire che la sua permanenza sarà temporanea, e il ricambio generazionale è quasi certo.

Rob Pelinka, General Manager con un recente rinnovo contrattuale, resta al suo posto per ora, con l’incarico di rafforzare la squadra, soprattutto nella ricerca di un centro, ruolo decisivo e mancante nella rosa che ha compromesso la stagione passata con un’eliminazione precoce ai playoff. (continua dopo la foto)

LeBron James, a 40 anni, dovrà decidere entro fine giugno se rinnovare per la prossima stagione con un contratto milionario da oltre 52 milioni di dollari. Il suo futuro a Los Angeles non è certo, anche se appare improbabile un ritiro imminente, soprattutto con la prospettiva di condividere il parquet con il giovane Luka Doncic, destinato a diventare il volto dei Lakers per i prossimi anni.

Con il nuovo proprietario, il mercato dei Lakers sarà importante, sostenuto dalla disponibilità finanziaria di Walter. Ma il regolamento salariale Nba, sempre più rigoroso, impone limiti invalicabili, confermando che non basta spendere per vincere. Lo hanno dimostrato squadre come Oklahoma City e Indiana, finaliste del 2025, capaci di arrivare in fondo con una gestione economica attenta.

Il vero pilastro del futuro gialloviola sarà Luka Doncic, il cui rinnovo contrattuale quadriennale da 229 milioni di dollari dovrebbe essere ufficializzato entro agosto. Da quel momento Doncic diventerà il Re Sole dei Lakers, il volto di una franchigia che vuole tornare grande ma con uno sguardo moderno e ambizioso.

