NBA, che lotta per il titolo! Ma gara 3 ha un dominatore

NBA, la lotta per il titolo si infiamma e ogni partita assume proporzioni epiche e regala emozioni a non finire. Oklahoma, dopo la sconfitta per un solo punto in gara 1, si è rifatta dominando il secondo incontro della serie. Una vittoria netta che ha rilanciato la squadra dominatrice della stagione regolare.

OKC può rialzarsi, ma deve farlo subito



Ma Indiana ha risposto da grande squadra. Dopo il tonfo in gara 2, i Pacers hanno ritrovato il loro pubblico, il loro ritmo e la loro identità, riuscendo a imporsi sul parquet di casa in modo convincente e tornando avanti nella serie delle Finals. Energia, carattere e un ultimo quarto da urlo: è così che si riscrivono gli equilibri.

Indiana-Okc 116-107 (Serie 2-1)

Gara 3 delle Nba Finals va ai Pacers, che superano Okc 116-107 e si portano avanti 2-1 nella serie. Il protagonista? Sicuramente Haliburton, ma in generale tutta la squadra che ha condotto un ultimo quarto straripante, chiuso 32-18 dai padroni di casa, che mettono il turbo nel momento decisivo dopo tre periodi pieni di sorpassi e contro-sorpassi.

La partenza sorride ai Thunder, che chiudono il primo quarto sul +8 (32-24) grazie alla brillantezza di Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander. Indiana risponde nel secondo periodo con un 40-28 che ribalta l’inerzia e manda le squadre negli spogliatoi sul 64-60 per i padroni di casa.

Nel terzo quarto, Oklahoma ruggisce di nuovo e con un parziale di 29-20 si presenta agli ultimi 12 minuti sul +5 (89-84). Ma lì, dove si decide tutto, emerge la vera Indiana. Tyrese Haliburton sfiora la tripla doppia con 22 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, dettando i tempi e prendendosi responsabilità da leader.

Pascal Siakam ne aggiunge 21 con la solita sostanza. Ma la scintilla vera arriva dalla panchina: Bennedict Mathurin è indemoniato, firma 27 punti in 22 minuti con uno spaventoso 9/12 dal campo, compreso un 7/8 da tre punti che fa esplodere la Gainbridge Fieldhouse.

Sono il camerunese e il canadese a trovare i canestri della sicurezza, quelli che portano i Pacers sul 2-1 nella serie. Oklahoma combatte ma cede: non bastano i 26 di Williams, i 24 di Gilgeous-Alexander e i 20 di Holmgren. Ora i Thunder devono vincere gara 4 per non ritrovarsi con le spalle al muro. Indiana, invece, vede il traguardo: due vittorie li separano da uno storico titolo Nba.

