Archiviata una lunga e intrigante stagione NBA, è il momento di entrare nel vivo del grande basket: tra pochi giorni inizieranno i playoff, dove le migliori squadre della lega si sfidano per decretare chi sarà il prossimo campione. Prima, però, c’è il torneo play-in. Introdotto da pochi anni, questa parentesi aggiunge suspence e spettacolo lungo la strada verso la grandezza: in sostanza, si tratta di un rapido torneo per decretare gli ultimi due posti dei playoff di ogni Conference.

Se prima di qualificavano direttamente 8 squadre, infatti, ora questo numero è stato ridotto a 6: i team che si posizionano dalla 7° alla 10° posizione, dunque, si sfidano nel torneo play-in. Approfondiamo allora quali sono gli scontri decretati dalla posizione in classifica e su quali giocatori tenere gli occhi aperti in queste prime, fondamentali partite.

Orlando Magic (7) vs Atlanta Hawks (8)

A Est, i Magic e gli Hawks si sono classificati rispettivamente al 7° e all’8° posto: questo significa che chi vince la partita si qualifica direttamente ai playoff come settima testa di sere, mentre chi perde andrà allo spareggio. I favoriti sono gli Orlando Magic, che hanno come principale punto di forza il duo Paolo Banchero – Franz Wagner, che nei precedenti scontri con Atlanta ha una media combinata di 61.3 punti. Inoltre, sono un team particolarmente fisico, e il clima aggressivo che solitamente scaturisce da questo tipo di partite secche potrebbe favorirli. Senza contare il supporto del pubblico di casa.

Atlanta, dal canto suo, ha Trae Young: il supervillain dell’NBA si esalta come pochi giocatori in questo tipo di situazioni, riuscendo molto spesso a disputare grandi partite quando la posta in gioco è win or go home. Ci si aspetta quindi una partita da 1 vs tutti, anche se sappiamo bene che ogni giocatore è chiamato a contribuire al meglio delle sue possibilità: di certo Young è la pietra portante di Atlanta, e se non dovesse fare click da subito potrebbe non esserci storia.

Chicago Bulls (9) vs Miami Heat (10)

Chi vince affronta la perdente tra Magic e Hawks per l’ottavo e ultimo posto ai playoff, chi perde va immediatamente a casa. Questa è la posta in gioco del round tra Chicago Bulls e Miami Heat, che promette scintille. Entrambe le squadre, come si evince dalla loro posizione, non hanno disputato una stagione memorabile, ma hanno abbastanza talento per dare quantomeno fastidio a diversi dei team che incontreranno sulla loro strada.

I Chicago Bulls hanno dalla loro parte il fattore campo, un ritrovato Josh Giddey (nelle ultime settimane in stato di grazia) e l’imprevedibile ma potenzialmente letale Coby White, oltre ad una serie di giocatori utili alla causa come Nikola Vucevic. Miami, pur ormai priva del leader maximo Jimmy Butler, presenta comunque un roster tenace e competitivo ora guidato da Tyler Herro, Bam Adebayo e Andrew Wiggins. Ad ora, i bookmakers danno favoriti i Bulls.

Golden State Warriors (7) vs Memphis Grizzlies (8)

Passiamo ora ad Ovest, dove i play-in si aprono con l’attesissimo scontro tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies: Stephen Curry vs Ja Morant, Jimmy Butler vs Jaren Jackson Jr, Draymond Green vs Zach Edey. Sono davvero tantissimi i nomi di rilievo coinvolti in questo scontro, che si preannuncia come il più emozionante della fase. Per una questione di talento puro e sopratutto della presenza di Steph Curry, Golden State appare essere la favorita. Ja Morant, però, rimane uno dei giocatori più imprevedibili e carismatici in assoluto, e di certo lui e i Grizzlies daranno filo da torcere ai pluricampioni.

La chiave di volta per i Warriors, o comunque uno dei principali discriminanti tra successo e fallimento, risiede in Jimmy Butler: sappiamo bene come questo giocatore abbia l’abitudine di disputare regular season al risparmio per poi scatenarsi nella post-season. È dunque lecito aspettarsi un Butler in grande stato di forma, come sempre accade quando gioca con le spalle al muro.

Sacramento Kings (9) vs Dallas Mavericks (10)

Entrambe le squadre hanno visto drammatici cambiamenti durante la stagione: i Sacramento Kings hanno perso il loro leader De’Aaron Fox, puntando tutto sul trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Domantas Sabonis. I Mavericks sono finiti dalla parte sbagliata della Storia scambiando la superstar Luka Doncic, ottenendo in cambio il tanto forte quanto fisicamente fragile Anthony Davis.

Da questo scambio, Dallas ha vinto 13 partite e ne ha perse 20, scivolando sempre più in basso nella classifica; va comunque segnalata la mancanza di Kyrie Irving, fuori per tutta la stagione per un infortunio al crociato. Sacramento, dal canto suo, dopo un lento inizio ha trovato una buona alchimia e un più che discreto stato di forma: Zach LaVine, arrivato nel mercato invernale, sta tenendo una media di 27.4 punti nell’ultimo mese. Anche per questo, i Kings sono favoriti per la vittoria della gara e il successivo scontro con la perdente di Warriors – Grizzlies.

Leggi i nostri pronostici