Sorteggi Nations League Italia ai quarti di finale con la Germania. Gli Azzurri affronteranno dunque la rappresentativa tedesca nei quarti di finale della Nations League, come deciso questa mattina dal sorteggio a Nyon.

Il doppio confronto avrà luogo a marzo 2024, con l’andata il 20 in casa per gli azzurri e il ritorno il 23 in Germania. Se l’Italia si qualificherà per la Final Four (semifinali il 4 e 5 giugno, finali l’8 giugno), sfiderà la vincente tra Danimarca e Portogallo. Gli altri quarti vedranno Olanda-Spagna e Croazia-Francia affrontarsi.