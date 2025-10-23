Home | Napoli smarrito e squilibrato: ora Conte ha il problema De Bruyne

Il Napoli non si riconosce più, e lo si capisce guardando le facce. Quelle di Conte, sempre più tese, e quelle dei giocatori, spesso disorientate. A fine ottobre, l’unità anticrisi è già al lavoro: perché se è vero che la stagione è lunga, è altrettanto vero che il Napoli di Conte non aveva mai mostrato simili crepe. Non solo nei risultati, ma nella capacità di stare in campo e di seguire uno spartito preciso.

Da non credere: Conte va incontro a un nuovo naufragio in Champions e dà la colpa ai "troppi acquisti" e ai media che esaltano i nuovi e De Bruyne (che per lui è una specie di nuovo Eriksen a Napoli)

Dopo il 2-6 col PSV (che alla prima giornata il St. Gilloise aveva battuto 3-1 a… pic.twitter.com/dNqWEoOmMP — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 22, 2025

La fragilità difensiva è il primo segnale: otto partite consecutive con almeno un gol subito. Non è un dettaglio, è una tendenza. Da settembre, gli azzurri partono sempre da 0-1, come se il copione fosse già scritto. Conte, che aveva costruito la sua fama sull’organizzazione e sulla solidità, si trova oggi con una squadra sbilanciata, che vuole dominare ma finisce per scoprirsi.

“Vogliamo segnare un gol più dell’avversario”, ha detto il tecnico, spiegando la sua nuova idea “europea” di calcio. Ma il campo, finora, racconta un’altra storia: quella di una squadra che ha perso il suo equilibrio senza trovarne uno nuovo. (continua dopo la foto)

Ed è qui che sorge la domanda più scomoda: Kevin De Bruyne è un valore o un problema per questo Napoli? Mettiamolo subito in chiaro: un giocatore del suo livello non si discute. Ma il sistema sì. Perché per far spazio al fuoriclasse belga, il Napoli ha dovuto cambiare pelle. E al momento il vestito nuovo non gli calza bene.

Con il Manchester City, De Bruyne giocava in un contesto disegnato per lui: possesso palla, dominio territoriale, ritmi gestiti a suo piacimento. In Italia, e in particolare nel calcio di Conte, le priorità sono altre: prima l’equilibrio, poi la fantasia. E quando salta il primo pilastro, il resto crolla.

La squadra senza Lobotka perde il suo centro di gravità, e anche Kevin, invece di accendere la manovra, finisce per spegnerla. È come se l’energia creativa che dovrebbe illuminare il gioco si disperdesse tra ruoli indefiniti e automatismi che ancora non funzionano.

Conte ha provato a costruire un centrocampo a quattro con i suoi “Fab Four”, ma ogni volta che un tassello manca, il motore si inceppa. E in un sistema così interdipendente, persino un genio come De Bruyne rischia di restare intrappolato nella confusione collettiva. (continua dopo la foto)

La coesistenza con McTominay è uno dei punti più discussi in città: lo scozzese tende ad accentrarsi, finendo per pestare i piedi al compagno belga. “Per giocare con i quattro centrocampisti abbiamo dovuto cercare l’ampiezza con il terzino”, ha spiegato Conte. Una soluzione di necessità, non di convinzione.

E allora? Forse servirà ripensare tutto: tornare a tre in mediana, alternare gli uomini, o addirittura avvicinare De Bruyne alla porta, da mezzapunta pura. Ma il rischio è evidente: rinunciare a Kevin sarebbe un azzardo, tenerlo così è un limite.

Il Napoli di Conte è sospeso tra passato e futuro, tra solidità e spettacolo. E mentre il tecnico cerca l’equilibrio perduto, il grande interrogativo resta uno solo: può davvero esserci un Napoli “nuovo” senza snaturare ciò che lo aveva reso grande?

Leggi anche: