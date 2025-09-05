Napoli, senti De Bruyne: “Lavoro inteso, possiamo fare grandi cose”

Le aspettative sul Napoli campione d’Italia e su Antonio Conte sono altissime, tra tifosi entusiasti e osservatori curiosi di vedere fin dove potrà arrivare la squadra azzurra in questa stagione. La campagna acquisti e l’organico di qualità hanno acceso l’entusiasmo, ma la sfida è confermare sul campo quanto mostrato finora e crescere ulteriormente.

NM LIVE – Salvatore Esposito: “Napoli, voto alto al mercato, Buongiorno il top player della difesa, critiche a De Bruyne e Lucca? Hanno bisogno di tempo" https://t.co/chfwmwbPQt pic.twitter.com/X93OHUeldQ — CM Magazine (@calciomercato_m) September 5, 2025

In questo contesto si inseriscono le prime impressioni di Kevin De Bruyne, arrivato a Napoli dopo una preparazione intensa e pronta a fare la differenza. Il centrocampista belga ha siglato una rete nel trionfo del Belgio contro il Liechtenstein, confermando la sua forma ottimale: “Mi sto ambientando bene a Napoli dopo un’estate dura di lavoro intenso”.

“Ho dato tutto e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose come il trasloco ma va tutto bene”, ha spiegato ai media presenti, sottolineando il calore dei tifosi partenopei: “Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. Il Napoli è una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa venire fuori qualcosa di buono”.

De Bruyne ha commentato anche la decisione del ct del Belgio, Rudi Garcia, di togliere la fascia di capitano a lui in favore di Tielemans, mostrando piena disponibilità e comprensione: “Garcia ha parlato con me e con Lukaku all’inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L’allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza”.

Con queste prime dichiarazioni, De Bruyne conferma di essere pronto a incidere nel Napoli di Conte, portando qualità, esperienza e visione di gioco per alimentare le ambizioni europee e domestiche della squadra campione d’Italia.

