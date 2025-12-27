Napoli, rivoluzione a saldo zero: cinque cessioni per accontentare Conte

Il Napoli si prepara a un gennaio di scelte obbligate. La linea è chiara: saldo zero per muoversi sul mercato e dare ad Antonio Conte gli innesti richiesti dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Da qui l’idea di una mini-rivoluzione, costruita attraverso cinque possibili cessioni. Con una certezza: Lukaku non si muove.

🔐 De Laurentiis tenta il colpo grosso: blindare #Conte al Napoli fino al 2029 https://t.co/yQrcpmNRjI — Tuttosport (@tuttosport) December 27, 2025

Il piano del ds Manna è legato ai giocatori che, per motivi diversi, non sono entrati stabilmente nelle rotazioni di Conte. In lista ci sono Mazzocchi, seguito dal Sassuolo, Vergara, nel mirino di Cagliari e Lecce, e Ambrosino. (continua dopo la foto)

Attenzione anche a Marianucci: l’investimento estivo da 9 milioni non basta a blindarlo e una partenza, magari verso Torino dove piace a Baroni, non è esclusa. Cinque nomi, cinque situazioni diverse, un unico obiettivo: creare spazio economico per intervenire senza sforare.

Il dossier più delicato resta quello di Lorenzo Lucca. Poco spazio, rendimento sotto le attese e una valutazione che pesa. I 35 milioni complessivi spesi per strapparlo all’Udinese impongono cautela: rivenderlo ora significherebbe quasi certamente accettare una minusvalenza.

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus ha chiesto informazioni, mentre dall’Inghilterra attenzione al West Ham, che ha appena ceduto Fullkrug al Milan. Conte però riflette: privarsi della riserva offensiva ha senso solo dopo aver ritrovato Lukaku al massimo. Il tema Lucca resta aperto, complesso, e la soluzione non è scontata.

Su Romelu Lukaku non ci sono ambiguità. Il belga ha detto ancora una volta no alle offerte dell’Arabia Saudita, come già successo in estate. Secondo Il Mattino, Big Rom vuole solo tornare in campo con la maglia azzurra e dare tutto per Conte.

La Saudi Pro League può aspettare. Il presente di Lukaku è Napoli, e per Conte questa è una certezza da cui ripartire mentre il club prova a ridisegnare la rosa senza dissesti economici, che non sarebbero comunque possibili, ma con ambizioni intatte.

