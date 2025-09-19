Napoli-Pisa: statistiche chiave e quote aggiornate Serie A

Lunedì sera il campionato di Serie A propone un posticipo di particolare interesse: il Napoli, guidato da Antonio Conte, ospita il Pisa allo stadio Maradona con l’obiettivo di confermare il proprio ottimo avvio stagionale. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City, i partenopei cercano un immediato riscatto in campionato per conservare il punteggio pieno dopo quattro giornate. L’evento, atteso da tifosi e appassionati, presenta diversi spunti di analisi tra statistiche, quote e curiosità numeriche.

Napoli-Pisa: il posticipo del Maradona tra riscatto e conferme

La sfida tra Napoli e Pisa rappresenta per i padroni di casa un’occasione importante per archiviare la battuta d’arresto europea e riprendere il cammino vincente in campionato. Gli uomini di Conte cercano la quarta vittoria consecutiva in Serie A, un risultato cruciale per consolidare le ambizioni di alta classifica. Dall’altra parte, il Pisa arriva a questa trasferta consapevole delle difficoltà: la formazione toscana non espugna il campo dei partenopei dalla stagione 1985-1986. Il pareggio in Campania, invece, manca addirittura da 37 anni, rendendo la sfida ancora più impegnativa per i nerazzurri.

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti di Napoli e Pisa

Analizzando i numeri delle prime giornate, emergono dati interessanti:

Napoli : 2 partite concluse Under e 1 Over nelle prime tre giornate di campionato.

: 2 partite concluse e 1 nelle prime tre giornate di campionato. Pisa : ha fatto registrare 3 Under su 3, segnalando una certa solidità difensiva.

: ha fatto registrare 3 su 3, segnalando una certa solidità difensiva. Nei precedenti tra le due squadre a Napoli in Serie A , la vittoria del Pisa manca da quasi quattro decenni.

in , la vittoria del manca da quasi quattro decenni. L’ultimo pareggio a Napoli fra queste due formazioni risale a 37 anni fa.

Questi dati suggeriscono una sfida che, almeno sulla carta, vede i partenopei nettamente favoriti, ma il calcio offre spesso sorprese. Il rendimento recente degli azzurri in campionato è stato positivo, mentre il Pisa, pur avendo raccolto meno punti, ha mostrato compattezza soprattutto nella fase difensiva.

Le quote principali dei bookmaker per il posticipo di Serie A

Le agenzie di scommesse confermano il ruolo di favorita del Napoli:

Vittoria Napoli : 1,22 (Sisal), 1,25 (Planetwin365)

: 1,22 (Sisal), 1,25 (Planetwin365) Vittoria Pisa : 14,00

: 14,00 Pareggio: 5,75

Per quanto riguarda il numero di gol previsti, la quota dell’Over (almeno 3 reti totali) è proposta a 1,75, mentre l’Under (meno di 3 reti totali) si attesta a 1,95. Tra i risultati esatti più quotati emergono:

Risultato Quota 2-0 Napoli 5,25 1-0 Napoli 6,00 3-0 Napoli 7,00

Nella sezione marcatori, spicca il nome di Rasmus Hojlund, autore di un gol al debutto in maglia azzurra e quotato a 2,25 per una rete anche contro il Pisa. Segue Scott McTominay a 2,40. Per il Pisa, il più accreditato dai bookmaker è Mbala Nzola a 7,50, che ritrova il Napoli dopo aver segnato proprio contro i partenopei nel maggio 2024 con la Fiorentina.

Curiosità e tendenze numeriche: Napoli sempre favorito in casa

Tra le statistiche più interessanti si registrano alcune tendenze:

Il Napoli ha sempre segnato almeno un gol nelle prime tre giornate di campionato.

ha sempre segnato almeno un gol nelle prime tre giornate di campionato. I toscani non trovano la rete al Maradona dal lontano 1986.

dal lontano 1986. La formazione partenopea cerca di mantenere l’imbattibilità casalinga, proseguendo una tradizione positiva negli scontri diretti contro il Pisa.

Tra i marcatori, occhio a Hojlund e Nzola, entrambi con motivazioni particolari per lasciare il segno.

In sintesi, il posticipo tra Napoli e Pisa promette una gara ricca di spunti e statistiche interessanti, con i partenopei nettamente favoriti secondo i bookmaker. L’analisi dei dati e delle quote conferma l’importanza dell’appuntamento per entrambe le squadre, tra necessità di riscatto e desiderio di continuità.