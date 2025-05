Napoli, dopo lo scudetto società scatenata sul mercato: arriva un campione, ma c’è il nodo allenatore

Mentre la città celebra lo scudetto, il quarto della sua storia, il Napoli si tuffa già nella nuova stagione. Il futuro di Conte sembra essere lontano dal Vesuvio, ma la società non rallenta: Manna è al lavoro per costruire una squadra all’altezza della Champions. E in queste ore, sta prendendo forma un’operazione clamorosa, con un campione di livello assoluto pronto a dire sì.

Kevin De Bruyne verso il #Napoli: l'impatto dell'operazione a bilancio tra bonus alla firma e stipendio https://t.co/ThpZB4UK5m — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) May 26, 2025

Mercoledì è la data cerchiata in rosso: il Napoli vedrà gli agenti di De Bruyne per chiudere l’intesa economica. Sul piatto c’è un bonus da 10 milioni alla firma, oltre a un contratto biennale da 5,5 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno. L’investimento complessivo si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non male per un colpo a parametro zero. I partenopei si stanno muovendo in fretta per evitare aste e rilanci.

A Castel Volturno filtra ottimismo: il giocatore sembra convinto dal progetto e dal ruolo centrale che avrebbe nel nuovo Napoli. I contatti sono costanti, e le sensazioni sono più che positive. De Bruyne sembra il profilo giusto per portare un surplus tecnico al centrocampo e anche la giusta esperienza internazionale in vista del ritorno in Champions. (continua dopo la foto)

Il direttore sportivo azzurro, in ogni caso, guarda anche altrove. Piace molto Lewis Ferguson, 26 anni ad agosto, perno del centrocampo del Bologna. Nel mirino anche Kenneth Taylor dell’Ajax, mediano classe 2002 già nel giro della nazionale olandese: fisico, ritmo, affidabilità. Il Napoli l’aveva sondato a gennaio, poi lasciato in stand-by: ora torna all’assalto.

Ma l’attenzione si sposta anche in attacco. Manna ha incontrato i rappresentanti di Jonathan David, 25 anni, in scadenza con il Lille. Il canadese è considerato uno dei profili più interessanti del mercato europeo, e la trattativa è in fase esplorativa. Ci sono margini, ma anche concorrenza. prima fra tutte quella dell’Inter.

Non è un nome da copertina, almeno per ora, ma Alvaro Montoro, 18 anni, ha già acceso l’interesse degli osservatori partenopei. Il talento del Vélez è seguito da mesi e potrebbe arrivare come investimento per il futuro. Con i giovani sudamericani Napoli ha spesso avuto feeling, e l’ambiente potrebbe aiutarlo a crescere. (continua dopo la foto)

Infine ci sono due nomi non nuovi, già sondati nel recente passato e ancora presenti nel database di Manna: Garnacho, 21 anni a luglio, è da tempo monitorato nel caso il Manchester United decida di lasciarlo partire; mentre Noa Lang, 25 anni, resta una pista viva soprattutto per la fascia sinistra. Entrambi potrebbero tornare d’attualità nelle prossime settimane, a seconda delle uscite.

Abbiamo lasciato per ultimo il “nodo allenatore“. Sembra ormai certo che Antonio Conte, dopo il trionfo di quest’anno, abbia deciso di tornare alla Juventus per avviare il nuovo progetto bianconero. De Laurentiis per sostituirlo punta forte al nome di Allegri, per cui è pronto un triennale. Unico scoglio, la possibile partenza di Inzaghi dall’Inter. in quel caso, il Mister livornese sarebbe nel mirino di Marotta e le cose si complicherebbero.

Leggi anche: