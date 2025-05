Il Napoli vince lo scudetto e poi arriva la doccia gelata: cosa succede

“È successo di nuovo ed è stato bellissimo”. Con queste parole, Antonio Conte ha iniziato la sua intervista a Dazn, dopo aver conquistato il titolo con il Napoli. Emozionato, il tecnico pugliese ha elogiato la squadra, dichiarando: “Questi ragazzi sono stati fantastici. Affrontare una pressione pazzesca non è stato facile, ma ci siamo riusciti nel migliore dei modi. La stagione è stata straordinaria, e il merito va tutto a loro, in particolare a chi aveva già vinto due anni fa e lo scorso anno era arrivato decimo”.

Durante l’intervista, un momento di leggerezza ha alleggerito l’atmosfera. Ciro Ferrara, ex compagno di Conte e ora commentatore per Dazn, ha sorpreso il tecnico portando una torta in diretta. “Ora puoi mettere la ciliegina”, ha detto Ferrara, citando una delle frasi iconiche di Conte durante la stagione. Il tecnico ha sorriso, accettando il gesto con una battuta: “Spero tu abbia portato la ciliegina, altrimenti restavo con la torta in mano”. Ha poi aggiunto: “Vincere a Napoli è difficilissimo, farlo due volte in tre anni è straordinario, perché questo non è un club che parte sempre per vincere”.

Conte ha ripercorso il cammino del Napoli in stagione, sottolineando i momenti cruciali: “Penso allo 0-0 contro il Modena, o al 3-0 in trasferta contro il Verona a inizio stagione. Se oggi festeggiamo lo scudetto, significa che abbiamo compiuto qualcosa di clamoroso”. Il tecnico ha sottolineato come ogni fase della stagione abbia rappresentato una sfida superata, grazie alla determinazione e al lavoro di squadra.

Quando gli è stato chiesto del futuro, Conte non si è sbilanciato, ma ha lasciato intendere un clima positivo con il club: “Ora ci godiamo tutto. Ho un ottimo rapporto con il presidente, e lo stesso vale per la sua famiglia. Quest’anno ci siamo conosciuti, io ho conosciuto lui e lui ha conosciuto me. Siamo entrambi vincenti, anche se in modo diverso”.

L’accoglienza riservata a Conte dall’ambiente partenopeo è stata quella di un condottiero, capace di risollevare una squadra che dodici mesi prima era in difficoltà. Dal decimo posto al trionfo dello scudetto, il percorso del tecnico leccese è stato costruito su rigore, intensità e motivazione, elementi che hanno ridato un’identità al gruppo.

Mentre i tifosi festeggiano per le strade di Napoli, rimane l’incognita sul futuro di Antonio Conte. Resterà per tentare un altro trionfo o chiuderà con questo successo? Al momento, come ha detto lui stesso, è il momento di godersi la vittoria: la ciliegina è stata messa, e il dolce è servito. Ma a caldo, dopo il fischio finale al “Maradona” che ha scatenato la festa scudetto, il giornalista Franco Ordine ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset che sono inequivocabili: secondo la storica firma sportiva de Il Giornale Antonio Conte avrebbe già deciso di andarsene, una frase in particolare ha sancito e svelato in anticipo l’addio al Napoli del tecnico salentino.

Leggi anche: