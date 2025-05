Milan, i big sul piede di partenza: assalto da Inghilterra e Germania

Milan, non solo Tijjani Reijnders. Crescono i rumors sull’interessamento dei top club europei per i pezzi pregiati della rosa rossonera: e per qualcuno sembra anche che l’addio sia molto vicino. Il centrocampista olandese è finito dritto nel mirino del Manchester City, che lo vuole a disposizione già per il prossimo Mondiale per Club. Ma non è il solo a rischiare di lasciare Milanello.

🚨🔴 Esclusiva @Plettigoal | Anche il #BayernMunich sta tenendo d'occhio Rafael #Leao!



Jorge Mendes e Max Eberl hanno un buon rapporto e ci sono stati contatti e trattative riguardanti Leão.



Il Bayern è alla ricerca di un acquisto di alto profilo per l'ala sinistra: Kaoru… pic.twitter.com/6vmtHE4lm4 — Milan Zone (@theMilanZone_) May 23, 2025

Per il perno del centrocampo rossonero, i contatti tra gli inglesi e il Milan sono intensi, anche se, al momento, non si ha ancora notizia di un’offerta ufficiale. La trattativa, però, secondo i bene informati sarebbe in fase avanzata: il feeling tra Reijnders e il club di Guardiola è fortissimo, con il giocatore entusiasta della possibilità di lavorare con il tecnico catalano.

La corte del City, d’altronde, è davvero allettante: stipendio triplicato (da 3 a quasi 9 milioni netti) e Champions League praticamente certa, visto che ai Citizens basta un punto nell’ultima giornata di Premier per staccare il biglietto europeo. La sensazione è che si tratti solo di mettersi d’accordo sul prezzo. (continua dopo la foto)

Il Milan vorrebbe incassare 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che, in un’estate complicata, sarebbe ossigeno per le casse rossonere: la mancata qualificazione alla Champions peserà, compresi gli incassi, per circa 80 milioni di euro sul bilancio rossonero, e il sacrificio di Reijnders, a parte la volontà del giocatore che sembra voler partire, non sarebbe procrastinabile.

I dirigenti rossoneri si aspettano una mossa formale del City entro la prossima settimana. I giornali inglesi parlano di un’offerta intorno ai 55 milioni di Euro, ed è possibile che fra domanda e offerta si finirà per incontrarsi nel mezzo. Quel che è sicuro, è che ormai Reijnders sembra già con un piede fuori da Milanello.

Ma la possibile diaspora di campioni non finisce qui. C’è Theo Hernandez, che secondo alcune voci si sarebbe “offerto” al Real Madrid. In realtà, il terzino francese dopo una stagione difficile ha perso molto appeal. Il rinnovo non è ancora arrivato ma, almeno per ora, non c’è la fila di pretendenti. Si è parlato di un interessamento della Juventus, ma per i tifosi sarebbe una vera beffa.

per ora, Theo resta a Milanello: almeno finché qualcuno si presenterà con un’offerta che, però, visto che il difensore sarebbe svincolato l’anno prossimo, non potrebbe essere particolarmente alta. Ma il Milan non può permettersi di perderlo a parametro zero fra qualche mese. Anche Maignan non è più incedibile: bisogna vedere se qualcuno è disposto a offrire i 25 milioni richiesti dal club. Per ora, anche qui, non ci sono offerte concrete. (continua dopo la foto)

Chi invece finisce al centro delle voci di mercato, e sono voci di una certa consistenza, è Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Bayern Monaco starebbe considerando l’attaccante portoghese come alternativa a Florian Wirtz, il gioiello del Leverkusen ormai sempre più vicino al Liverpool (tanto da cercare già casa in Inghilterra).

Il Bayern monitora da tempo Leao e può contare su un ottimo rapporto tra il ds Max Eberl e Jorge Mendes, agente del numero 10 rossonero. Per ora nessuna trattativa avviata, ma due indizi fanno temere che Leao possa partire: uno è l’interesse della corazzata tedesca, che è reale. Il secondo sono alcune sibilline dichiarazioni dell’attaccante, che sembravano presagire un addio al team rossonero.

Non si parla ancora di cifre, ma la possibilità che il portoghese scelga di andarsene, specialmente se l’offerta arriverà da un top club europeo, è concreta. Anche perché un Milan senza Coppe non può garantire una vetrina d’elite ai campioni di primo piano, e l’appeal della società perde colpi. In ogni caso, l’estate per il Milan si preannuncia caldissima. E il nuovo Ds Igli Tare avrà parecchio da lavorare.

Leggi anche: