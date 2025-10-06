Home | Napoli, Hojlund al settimo cielo: “Conte è un grande, e De Bruyne…”

Il Napoli fatica a trovare il suo giusto equilibrio in questo inizio di stagione post scudetto, ma c’è chi nel nuovo ciclo azzurro sembra aver già trovato la propria dimensione. È Rasmus Hojlund, il danese arrivato in estate con grandi aspettative e che, dopo un periodo di adattamento, sta cominciando a incidere con prestazioni e gol pesanti.

Dopo il gol vittoria contro il Genoa, Hojlund ha parlato ai microfoni di Radio Crc mostrando entusiasmo e gratitudine: “Sono felice qui, mi trovo bene in questo gruppo. De Bruyne è uno dei migliori con cui giocare. Conte? Penso sia esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento della mia carriera”.

Parole che rivelano un feeling crescente con il tecnico e con la squadra, nonostante le difficoltà generali. “Il gol? Ho tenuto bene la palla ed è stato molto importante trovare questa rete. È stato bello segnare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui. Con De Bruyne io devo solo correre negli spazi, e so che lui metterà lì la palla”.

Hojlund ha accolto con umiltà il confronto che qualcuno ha fatto con Haaland: “È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo”. Poi, parlando della faticosa vittoria di ieri pomeriggio, il centravanti danese ha fatto i complimenti agli avversari.

“Penso che il Genoa abbia fatto bene“, ha spiegato Hojlund. “Sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo su uomo. Complimenti a loro, ma noi abbiamo bisogno di vincere queste partite, quindi sono molto contento per i tre punti”.

Infine, il danese ha raccontato le sue prime settimane napoletane: “Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando qui, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo. Mi stanno aiutando ogni giorno, calmandomi e supportandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno, ci siamo incontrati nel momento giusto”.

