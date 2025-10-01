Riscatto Napoli: batte lo Sporting di misura con un grande Hojlund

Il debutto casalingo in Champions League restituisce il sorriso ad Antonio Conte, che al “Maradona” conquista i primi tre punti nella competizione. A piegare lo Sporting Lisbona ci hanno pensato Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, nuova coppia d’oro del Napoli: due assist del belga e due gol del danese per il 2-1 finale.

Un successo che cancella il ko di Milano e rilancia gli azzurri in classifica, con tanto di brivido finale evitato grazie al miracolo di Vanja Milinkovic Savic. insomma, non un Napoli stellare ma 3 punti che sono arrivati e che valgono oro per la squadra di Antonio Conte.

La gara parte lenta, con molto possesso e pochi strappi, ma alla mezz’ora arriva la scintilla. De Bruyne (36’) recupera palla, triangola con Anguissa e trova in verticale Hojlund: progressione e gol che sblocca la serata. Poco dopo è Politano ad avere la palla del raddoppio, ma Rui Silva si oppone.

Nella ripresa lo Sporting prova a cambiare volto con Suarez e Goncalves. Ed è proprio un’ingenuità di Politano a rimettere in corsa i portoghesi: fallo su Araujo e rigore trasformato da Suarez al 61’. Conte corre ai ripari passando al 4-3-3 con gli ingressi di Neres e Lang, ma la chance più grande capita a Goncalves, che spreca da ottima posizione..

Napoli, De Bruyne illumina. ma che paura nel finale

Il Napoli non perdona: al 74’ De Bruyne pennella dalla sinistra e Hojlund firma la doppietta di testa, regalando al Maradona il primo trionfo europeo della stagione. Nel recupero Milinkovic Savic salva il risultato con un intervento prodigioso sul colpo di testa ravvicinato di Hjulmand.

La serata si chiude con la festa azzurra: la prima vittoria di Conte in Champions con il Napoli vale fiducia, entusiasmo e la consapevolezza che con questa nuova coppia d’attacco il futuro può davvero sorridere.

