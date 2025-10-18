Home | Napoli, doppia tegola nella rifinitura: fuori McTominay e Hojlund, Conte in allarme anche per la Champions

Vigilia complicata per il Napoli, che perde due titolari a poche ore dal match contro il Torino. Durante la rifinitura, Scott McTominay ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre Rasmus Hojlund si è fermato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Entrambi i giocatori non saranno nemmeno in panchina, costringendo Antonio Conte a ridisegnare la formazione all’ultimo momento.

Allarme anche in vista della Champions League

Le condizioni dei due giocatori preoccupano lo staff azzurro non solo per l’impegno di campionato, ma soprattutto in vista della trasferta di Champions League contro il PSV Eindhoven in programma martedì sera. Conte sperava di poter gestire le energie in vista dell’Europa, ma le defezioni dell’ultim’ora complicano la gestione delle rotazioni.

Napoli a caccia di un successo per allungare sulle rivali

Nonostante le assenze, il Napoli va a Torino con un obiettivo chiaro: trovare una vittoria per provare ad allungare su Roma e Inter, attese dallo scontro diretto serale. Gli azzurri sono attualmente a quota 15 punti, in vetta insieme ai giallorossi, e vogliono mettere pressione alle rivali prima del debutto europeo.

Torino in difficoltà, Baroni sotto osservazione

Dall’altra parte un Torino in difficoltà, fermo a 5 punti con una sola vittoria in sei giornate. Il presidente Urbano Cairo ha confermato la fiducia a Marco Baroni dopo la buona prova contro la Lazio, ma il tecnico resta sotto esame: un risultato negativo contro il Napoli rischierebbe di far precipitare ulteriormente la situazione.

Le premesse raccontano di una sfida dal peso specifico importante per entrambe le squadre: il Napoli cerca conferme e punti pesanti, il Torino una scossa per non sprofondare. E ora Conte dovrà farlo senza due pedine chiave, con lo sguardo già rivolto anche alla Champions.

