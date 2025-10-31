Napoli, Conte verso la sfida con il Como: chi giocherà in attacco

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Como con una certezza: Antonio Conte ha deciso di tornare al 4-3-3, lo schema che lo scorso anno aveva portato al trionfo in campionato. L’infortunio di Kevin De Bruyne, arrivato durante la gara contro l’Inter, ha costretto il tecnico a rivedere i suoi piani per mantenere la squadra in vetta alla classifica.

SERIE A – Il Napoli contro il Como da favorita, su William Hill in pole anche il Milan che ospita la Roma capolista https://t.co/biIzLgBTh7 — Milan Magazine (@milanmagazine_) October 31, 2025

La scelta nasce anche dai rientri importanti: su tutti quello di Rasmus Højlund, pronto a partire dal primo minuto dopo il lungo stop. Il danese guiderà l’attacco partenopeo affiancato da Matteo Politano e David Neres, quest’ultimo favorito su Noa Lang, che contro il Lecce ha accusato una botta e potrebbe partire dalla panchina.

In mezzo al campo il Napoli ritrova solidità grazie alla conferma di Billy Gilmour, affiancato da Zambo Anguissa e Scott McTominay. L’ex Manchester United sarà più libero di inserirsi sulla sinistra per compensare l’assenza del fuoriclasse belga e dare profondità alla manovra offensiva.

Restano invece da valutare le condizioni di Stanislav Lobotka, che potrebbe tornare tra i convocati ma non è ancora al meglio.

In difesa rientra Amir Rhammani, anche se Conte sembra intenzionato a confermare la coppia centrale Buongiorno–Juan Jesus, garanzia di equilibrio nelle ultime uscite. Sulle corsie, spazio a Giovanni Di Lorenzo e al rientrante Leonardo Spinazzola, che tornerà titolare dopo alcune settimane di gestione.

Il Napoli, pur senza De Bruyne, si affida dunque alla forza del collettivo e alla ritrovata verticalità del suo 4-3-3. Conte punta a consolidare il primo posto in classifica e a lanciare un messaggio chiaro alle inseguitrici: la squadra è ancora affamata e pronta a difendere lo scudetto con la stessa ferocia dello scorso anno.

Leggi anche: