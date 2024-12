Musica italiana in lutto, l’amato musicista muore a soli 39 anni

Se n’è andato a soli 39 anni. Chi lo ha conosciuto ne parla come un ragazzo che ha fatto della sua vita un’avventura incredibile e la sua dipartita ha squarciato il petto di chiunque abbia avuto il privilegio di parlargli, di viverlo, di ascoltare i suoi racconti. Silvio non era solo un musicista ma un artista a tutto tondo. (Continua dopo le foto)

Silvio Di Giulio è morto, addio al musicista di Ovindoli

La notizia della sua morte è arrivata all’improvviso. Silvio Di Giulio è morto all’ospedale Santo Spirito di Pescara, a soli 39 anni. L’uomo è morto a causa di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. E lui, con la sua creatività incontenibile, aveva raccontato la sua malattia anche sui social, nelle storie Instagram, dove era apparso con la cioccolata calda preparata di notte dalla infermiere, con le “passeggiate” in corsia sulla sedia a rotelle. (Continua dopo le foto)

I funerali di Silvio Di Giulio

Silvo Di Giulio è originario di Santa Iona, frazione di Ovindoli, in Abruzzo. Lì era cresciuto con il padre Tony, presidente della Pro loco, e la mamma Marta. Il ragazzo era estremamente legato al suo territorio, nonostante avesse deciso di viaggiare per vivere. La camera ardente sarà allestita a casa di Silvio in via Cavour n. 35 a Santa Jona e sarà aperta dalle 14 di domani domenica alle 14:30 di lunedì. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria di Collemarciano di Santa Jona, lunedì 2 dicembre alle 15.

