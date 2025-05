Home | Musetti debutta con successo al Roland Garros: Hanfmann superato in tre set

Due ore e otto minuti di gioco con prestazioni senza cali: Lorenzo Musetti ha iniziato al meglio il suo percorso nel Roland Garros 2025, eliminando il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Le condizioni sfavorevoli della terra battuta parigina e l’umidità post-tempesta potevano rivelarsi ostiche, ma l’italiano ha saputo gestire la partita con esperienza.

Equilibrio iniziale, poi Musetti accelera

In apertura di match, sul campo Philippe Chatrier, Musetti ha subito dovuto adattarsi al gioco di Hanfmann, posizionato al 137° posto nel ranking ATP, che ha mostrato solidità nei primi scambi. Tuttavia, al 5-5, Musetti ha preso il controllo, realizzando un break decisivo nel penultimo gioco del set, chiudendo poi il parziale 7-5.

Dominio di Musetti tra variazioni e ritmo

Il secondo set ha visto l’italiano incrementare il suo ritmo. Musetti si è assicurato il primo break nel quinto gioco, sfruttando una serie di colpi vincenti. Il successivo break sul 4-2 ha consolidato la sua superiorità, portandolo a chiudere il set con un perentorio 6-2.

Nel terzo set, Musetti ha dominato completamente, vincendo sei giochi consecutivi e concedendo appena otto punti all’avversario. Hanfmann, visibilmente in difficoltà, non ha potuto resistere alla pressione dell’italiano, che ha eseguito colpi precisi e variati.

Soddisfazione per Musetti e sostegno dal pubblico

Per Musetti, questo esordio rappresenta un inizio promettente in un torneo che gli ha spesso dato fiducia. Il pubblico del Chatrier ha apprezzato il suo stile di gioco elegante e vario, in netto contrasto con l’approccio più fisico di Hanfmann. Musetti, testa di serie numero 8, attende ora di conoscere il suo prossimo avversario, mentre si gode il meritato successo.

Con il ritorno di Nadal per un tributo speciale e l’attesa per l’esordio notturno di Jannik Sinner, il primo italiano a distinguersi è proprio Musetti. Il suo percorso al Roland Garros potrebbe riservare altre gioie se manterrà lo stesso livello di gioco.

