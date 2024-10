Muore travolto da un’onda anomala, Gabriel aveva 39 anni: perché era famoso

Gabriel è morto ieri, venerdì 18 ottobre 2024, all’età di 39 anni. Un drammatico incidente se l’è portato via. L’uomo si trovava su una scogliera quando è stato trascinato in acqua da un’onda anomala e trasportato a largo dalla corrente. Il corpo è stato ritrovato solo diverse ore più tardi dalla Guardia Costiera. Gabriel aveva un hobby che condivideva con i suoi 112mila followers su Instagram. (Continua dopo le foto)

Gabriel Montis morto a 39 anni, addio al pescatore influencer

Si chiamava Gabriel Manuel Montis, aveva 39 anni e faceva il pescatore. Il tragico incidente è avvenuto ieri, venerdì 18 ottobre, a Capo Malfatano, nell’estremo sud della Sardegna. Gabriel era impegnato proprio in una battuta di pesca quando è stato trascinato in acqua da un’onda anomala e trasportato a largo dalla corrente. Con lui c’era un amico che ha chiamato i soccorsi che però purtroppo si sono rivelati inutili. Il corpo di Gabriel è stato ritrovato solo diverse ore più tardi dalla Guardia Costiera e riportato a riva dai proprietari di una ditta di noleggio gommoni, presenti nella zona al momento della tragedia. L’amico ha aiutato le autorità a ricostruire la vicenda spiegando che Gabriel avrebbe perso l’equilibrio sulla scogliera a causa di un’onda anomala che l’ha trascinato in mare, poi al largo. (Continua dopo le foto)

Il ricordo dell’amico

Gabriel era un esperto pescatore e partecipava spesso ad iniziative legate al mondo della pesca. Un suo caro amico, Carlo Leone Dubois, ha voluto ricordarlo sui social. “Lo conoscevo molto bene. Abbiamo anche collaborato per un annetto con le mie società, l’ho portato in giro per i negozi specializzati di pesca per fare degli stage. Purtroppo, se n’è andato in un modo assurdo, lui era un pescatore esperto”, si legge. Chi era Gabriel Manuel Montis?

