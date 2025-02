Muore a 36 anni schiacciato da un furgone: Antonino lascia 2 figli

Incredibile tragedia nel nostro paese: un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un furgone. Si tratta di Antonino Currò, originario di Messina, e sarebbe deceduto mentre lavorava sotto un furgone a casa di un amico. Il mezzo, per motivi da accertare, gli è precipitato addosso non lasciandogli scampo. L’uomo lascia due figli e la moglie incinta. (Continua…)

Muore schiacciato da un furgone

Un uomo di 36 anni, Antonino Currò, è morto a Imola mentre lavorava sotto ad un furgone a casa di un amico. Il mezzo, per motivi ancora da accertare, pare gli sia precipitato addosso e non gli ha lasciato scampo. Quando i sanitari sono accorsi sul posto, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.