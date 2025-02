Home | Tragedia in casa, Claudia muore mentre fa le pulizie: come è potuto succedere

Claudia Udrescu, 51enne di origini rumene, è morta nella mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, in un condominio di via Mattie 14, mentre faceva le pulizie nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava su una scala ed era intenta a sistemare le tende alle finestre. (Continua…)

Claudia muore mentre fa le pulizie

La 51enne Claudia Udrescu, di origini romene ma in Italia da svariati anni, è morta, secondo quanto ricostruito, mentre stava facendo le pulizie nella sua abitazione nel quartiere san Paolo a Torino. L’incidente è avvenuto ieri mattina. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico e dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare: Claudia è morta sul colpo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)