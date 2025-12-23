x

Mourinho show in conferenza stampa: battibecco con il giornalista diventa virale

Il Benfica di José Mourinho vince 1-0 contro il Famalicao nel posticipo della 15ª giornata di Liga Portugal, ma a rubare la scena non è il gol di Pavlidis su rigore al 34′ del primo tempo, quanto l’infuocata conferenza stampa dello Special One allo stadio Da Luz.

Mourinho ha commentato la partita con la sua consueta lucidità: “Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere. Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane, ma siamo stati molto forti in difesa”.

Poi, però, l’allenatore portoghese ha acceso ulteriormente la sala stampa: “Qui abbiamo battuto 2-0 i campioni d’Italia, ma ovviamente a questo non è stato dato il peso che meritava. Non abbiamo Mbappé, Vinícius o Yamal. Siamo una squadra: lavoriamo come squadra e cresciamo come squadra“.

Il momento più discusso è arrivato quando Mourinho ha smentito un giornalista riguardo alle presunte lamentele sul mancato rinvio del match di Coppa con il Porto: “La notizia che hai scritto è falsa. Per questo sei in punizione e non rispondo. Polemiche arbitrali? Su certe situazioni è stato detto già tutto, c’è un’unanimità che normalmente non esiste. Perché dovrei parlare?”.

La frase, accompagnata dal proverbiale aplomb misto a sarcasmo dello Special One, è rapidamente diventata virale, dimostrando ancora una volta quanto José Mourinho sappia trasformare una conferenza stampa in uno spettacolo mediatico a sé stante.

