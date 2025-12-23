Mourinho show in conferenza stampa: battibecco con il giornalista diventa virale

Il Benfica di José Mourinho vince 1-0 contro il Famalicao nel posticipo della 15ª giornata di Liga Portugal, ma a rubare la scena non è il gol di Pavlidis su rigore al 34′ del primo tempo, quanto l’infuocata conferenza stampa dello Special One allo stadio Da Luz.

🗣️#Mourinho, battibecco con il giornalista in sala stampa: la frase diventa subito virale https://t.co/FQOWs5E5Z5 — Corriere dello Sport (@CorSport) December 23, 2025

Mourinho ha commentato la partita con la sua consueta lucidità: “Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere. Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane, ma siamo stati molto forti in difesa”.

Poi, però, l’allenatore portoghese ha acceso ulteriormente la sala stampa: “Qui abbiamo battuto 2-0 i campioni d’Italia, ma ovviamente a questo non è stato dato il peso che meritava. Non abbiamo Mbappé, Vinícius o Yamal. Siamo una squadra: lavoriamo come squadra e cresciamo come squadra“.

Il momento più discusso è arrivato quando Mourinho ha smentito un giornalista riguardo alle presunte lamentele sul mancato rinvio del match di Coppa con il Porto: “La notizia che hai scritto è falsa. Per questo sei in punizione e non rispondo. Polemiche arbitrali? Su certe situazioni è stato detto già tutto, c’è un’unanimità che normalmente non esiste. Perché dovrei parlare?”.

La frase, accompagnata dal proverbiale aplomb misto a sarcasmo dello Special One, è rapidamente diventata virale, dimostrando ancora una volta quanto José Mourinho sappia trasformare una conferenza stampa in uno spettacolo mediatico a sé stante.

Leggi anche: