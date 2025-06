Mourinho ora tratta con la Juventus: la clamorosa indiscrezione sul mercato bianconero

Mourinho e la Juventus, un allenatore e un club che non sono mai andati molto d’accordo. Ma ora le loro strade si incrociano. L’estate porterà grandi cambiamenti alla rosa della Juventus.E il tecnico poroghese provvede a movimentare la situazione puntando con decisione un giocatore bianconero: Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è il primo pezzo grosso che potrebbe lasciare Torino. E a bussare con forza alla porta della Vecchia Signora è nientemeno che José Mourinho. Il tecnico del Fenerbahçe ha messo nel mirino il numero 9 juventino. Il club turco è pronto a lanciare l’assalto: sul piatto 30 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio-monstre da 10 milioni netti a stagione per il giocatore.

Un’offerta seria, concreta, che ha già fatto drizzare le antenne alla Continassa. I conti, come sempre, si faranno alla fine, ma Vlahovic era già dato per partente e a Torino fiutano l’affare. La Juventus chiede 40 milioni: cifra congrua per un attaccante di 25 anni. Ma c’è un fattore determinante: il contratto di Vlahovic scade nel 2026 e l’ingaggio del serbo è pesantissimo: 12 milioni a stagione.

In questo scenario, incassare 30 milioni risulterebbe una manovra sostenibile e strategica, soprattutto se dovesse mancare un’asta internazionale. E al momento, l’unica voce concreta arriva dallo Stretto del Bosforo. Gli altri club, Galatasaray incluso, osservano. Ma è il Fenerbahçe a essersi già mosso con i procuratori del giocatore. (continua dopo la foto)

Tocca ora a Vlahovic decidere se accettare la sfida. Il fascino della Premier League prevoale, ma non è detto che arrivi l’offerta giusta. Al Fenerbahçe, invece, Mourinho lo aspetta con le braccia aperte e la garanzia del posto da titolare: il club ha appena salutato Dzeko e Tadic, due pilastri che insieme hanno prodotto 34 gol. C’è spazio per un nuovo re.

E c’è anche la Champions League all’orizzonte, coi preliminari in agenda ad agosto. Un passaggio in Turchia non sarebbe una fuga, ma potrebbe rappresentare una tappa per il rilancio. Con una clausola d’uscita e buone prestazioni in Europa, Vlahovic potrebbe poi spostarsi in qualche big continentale. Oltretutto il Mondiale 2026 incombe, e stare in panchina alla Juventus rischierebbe di danneggiarlo.

Nel frattempo, la Juventus non resta immobile. Il sogno per l’attacco resta Viktor Gyokeres, 54 gol con lo Sporting Lisbona, ma servono almeno 70 milioni di euro e c’è molta concorrenza. Più abbordabili Mateo Retegui (Atalanta) e Gonçalo Ramos (PSG), entrambi graditi alla Juve e acquistabili per una cifra attorno ai 40-50 milioni.

Occhio anche a Jonathan David, svincolato dal Lille: c’è l’idea di offrirgli 6 milioni di ingaggio più bonus, ma restano da valutare le commissioni e l’eventuale premio alla firma. In ogni caso, la rivoluzione offensiva bianconera è appena cominciata. E a darle il via potrebbe essere proprio lui, Dusan Vlahovic, che con Mourinho potrebbe trovare la sua dimensione.

