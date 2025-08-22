MotoGP, prime prove in Ungheria: fenomenale Marquez, disastro Bagnaia

Il Mondiale MotoGP continua a parlare spagnolo: Marc Marquez domina la classifica e anche in Ungheria conferma un passo superiore a tutti. Dall’altra parte del box Ducati, Francesco Bagnaia fatica a trovare ritmo e si allontana sempre più dalla vetta, mentre crescono i dubbi sul suo futuro nel team ufficiale.

Il quattordicesimo appuntamento della stagione si apre dunque con segnali opposti per i due compagni di team. Nella prima sessione di prove libere del GP d’Ungheria, Marquez ha firmato il miglior tempo in 1’37″956, confermando la sua supremazia, già evidente da tutto l’anno.

Alle sue spalle il sorprendente Pol Espargaro (+0″277) sulla KTM Tech3, chiamato a sostituire l’infortunato Maverick Vinales, e Pedro Acosta (+0″570), sempre più convincente con la KTM ufficiale. Bene anche l’italiano Luca Marini, quarto.

La sessione è stata interrotta a lungo per consentire la pulizia dell’asfalto dopo che si è verificata una pericolosa perdita d’olio dalle Aprilia di Jorge Martin e Raul Fernandez: un episodio che ha causato momenti di tensione in pista.

Giornata complicata invece per Bagnaia, ancora una volta: l’ex campione del mondo torinese sembra non riuscire a risollevarsi da una crisi tecnica, mentale e sportiva che lo vede sempre più distante dalla Ducati, che Pecco ha criticato più volte negli ultimi tempi. E Dall’Igna con le ultime dichiarazioni su un nuovo pilota non ha certo contribuito a migliorare le cose.

Bagnaia ha concluso le prime prove solo al quindicesimo posto, a 1″383 da Marquez. Pecco non ha mai trovato il feeling con la sua Ducati, restando lontano dai primi fin dai primi giri. Le difficoltà del pilota torinese sembrano ormai croniche: mentre il compagno di \marca vola verso un titolo quasi scontato, la sua posizione in squadra appare sempre più fragile.

