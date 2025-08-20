x

MotoGP, da Stoner attacco durissimo a Ducati: Bagnaia merita rispetto”

MotoGP, il Gran Premio d’Austria ha confermato quanto Ducati avesse fatto la scelta giusta puntando su Fermin Aldeguer. Il giovane pilota ha offerto una prestazione impressionante, lasciando tutti a bocca aperta, mentre Francesco Bagnaia continua a vivere un periodo difficile in sella. Casey Stoner, due volte iridato e voce autorevole della MotoGP, non ha risparmiato critiche alla Casa di Borgo Panigale, ma ha difeso con forza il piemontese.

“La gara di Aldeguer probabilmente è stata la migliore gara dell’anno per qualsiasi pilota. È arrivato su una pista dove tutti stavano faticando e ha chiuso così vicino al vincitore. È stata impressionante. A metà gara, quando inseguiva Acosta, ho detto a mia moglie che sarebbe arrivato davanti”.

“Poi ha iniziato a fare tempi sul giro di sei o sette decimi più veloci degli altri. È stato incredibile come sia riuscito a gestire bene le gomme. È chiaro che l’assetto della moto era fantastico; aveva più trazione di molti dei piloti con cui ha guidato. È stata una gara davvero sorprendente per lui” ha dichiarato Stoner.

Nonostante i risultati deludenti di Bagnaia, Stoner invita Ducati a non abbandonarlo: “Difficile togliere Pecco da questa posizione perché è una cosa che fa sempre la Ducati: hai un momento negativo e ti buttano fuori. E non credo sia la cosa giusta da fare. Posso capire la situazione, ma bisogna dare alle persone l’opportunità di riprendersi”. (continua dopo la foto)

“Loro dicono: ‘Ok, vedremo’. Credo sia importante che non mettano qualcun altro in sella. Pecco ha regalato loro i titoli fino all’anno scorso, e poi ha lottato con Martín fino alla fine. Ha lavorato per Ducati per molti anni, e se fossero disposti a liberarsene, dimostrerebbero che tipo di persone sono. Per me, non sarebbe giusto”.

Stoner ha poi ricordato un episodio simile vissuto personalmente: “A me è successo che quando sono stato fuori per alcune gare a causa di alcuni problemi, hanno cercato un sostituto senza dirmi nulla, e questo non è giusto. Pecco merita rispetto”.

L’ex iridato non solo sottolinea il talento di Aldeguer, ma invita Ducati a sostenere Bagnaia, riconoscendo il contributo che il pilota ha dato al marchio e l’importanza di concedergli fiducia in un momento complicato.

