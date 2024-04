MotoGP Spagna, gara sprint: vince Martin, numerose le cadute

MotoGP Spagna gara sprint, vince Martin in una gara caratterizzata da molte cadute. A Jerez succede di tutto su un asfalto umido e pieno di zone bagnate. Numerosi piloti cadono, tra cui Bagnaia, Bastianini, i fratelli Marquez, i piloti Aprilia e molti altri. La vittoria va a Martin, seguito da Acosta e Quartararo, che sfrutta le cadute per tornare sul podio davanti a Pedrosa. Si spera che domani la situazione possa tornare alla normalità.

💥 @PeccoBagnaia is OUT of the #TissotSprint



Contact with Bezzecchi and @BradBinder_33 rules the reigning World Champion out of contention 😱#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/G6kwdLT45B