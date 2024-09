MotoGp Misano vince Marquez davanti a Bagnaia. Lo spagnolo trionfa anche a Misano, nella tredicesima tappa della MotoGP. Nel Gran Premio di San Marino, segnato da condizioni meteorologiche instabili che hanno penalizzato un troppo frettoloso Jorge Martin, Marc Marquez conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo ad Aragon. Alla guida della Ducati del team Gresini, Marquez si piazza davanti alle moto ufficiali di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Martin, che ha anticipato il cambio moto, finisce 15° dopo essere tornato alla Ducati Prima Pramac originale. Ora Bagnaia si avvicina a soli 7 punti dal leader del mondiale.

A Misano, la MotoGP è stata una girandola di emozioni. Pioggia o non pioggia, cambiare moto o no? Un continuo stato di incertezza ha spinto i piloti a rischiare, con alcuni che hanno pagato care le loro scelte. È il caso di Martin, che, a otto giri dall’inizio e con qualche goccia di pioggia in pista, ha optato per la moto da bagnato mentre era secondo, alle spalle di Bagnaia. Tuttavia, le condizioni sono migliorate rapidamente, costringendo lo spagnolo a rientrare ai box per riprendere la moto precedente. Questo doppio cambio gli è costato caro, soprattutto quando ha trovato la sua moto spenta al secondo rientro, perdendo così prezioso tempo.

Marc Marquez ne ha approfittato, superando Bagnaia che stava rallentando per evitare rischi sul bagnato, e si è portato al comando della gara. Solido alla guida della sua Ducati, Marquez sigla la doppietta dopo Aragon, precedendo sul traguardo le moto ufficiali di Bagnaia e Bastianini. Bagnaia, ben consapevole del pericolo, ha preferito non correre rischi, portando la sua Desmosedici al traguardo intatta e riducendo il distacco in classifica da Martin a soli 7 punti, con il leader del mondiale che ha chiuso al 15° posto.

Fuori dal podio troviamo Brad Binder, che precede Marco Bezzecchi e Alex Marquez, quest’ultimo già protagonista ad Aragon con il team Gresini, dove aveva ostacolato Bagnaia nella lotta per la vittoria. Nella top 10 si piazzano anche Quartararo, Miller, Di Giannantonio e Pol Espargaro (wild card per KTM). A punti anche Olivera, Zarco, Nakagami, Bradl e il già citato Martin, che ha salvato la giornata portando a casa almeno un punto, battendo Vinales sul finale. Giornata sfortunata per Franco Morbidelli, la prima vittima delle condizioni meteo: è caduto al nono giro mentre era terzo e stava inseguendo Bagnaia e Martin.