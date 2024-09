MotoGP Emilia Romagna prequalifiche, è un Francesco Bagnaia soddisfatto dopo le prime prove in vista del secondo gran premio consecutivo, dopo quello di San Marino, da disputare sulla pista di Misano Adriatico intitolata a Marco Simoncelli. Pecco si è detto stupito dei tempi registrati, soprattutto da sé stesso e da Martin: “Feeling molto strano, per le condizioni che abbiamo trovato abbiamo fatto dei tempi pazzeschi”. Più cauto invece Marc Marquez: “Domani sotto l’1’30’’? Credo che io non ci riuscirò, spero nemmeno gli altri”.

“Il feeling con la pista è stato veramente strano”, ha proseguito il pilota della Ducati. “Io mi sentivo molto lento. Ho fatto 1’32’’9, manca tantissimo grip nella prima parte. Però in trazione si riesce ad accelerare meglio. Abbiamo fatto dei tempi incredibili per le condizioni che c’erano, io e Martin abbiamo fatto la differenza nel passo gara. Oggi siamo arrivati al limite del 1’30’’ ma eravamo nelle condizioni ottimali. Domani con più freddo dovremo mettere la gomma media, che soffre nelle curve a sinistra. Abbiamo fatto modifiche per avere una moto più stabile in uscita di curva, lo scorso weekend perdevo da Marc e Jorge. Stare bene fisicamente però fa la differenza, ora mentre guido sono al 100%”.