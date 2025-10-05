MotoGP, allarme per Pecco Bagnaia: “È devastato”

MotoGP, è un fine settimana da dimenticare per la Ducati al GP d’Indonesia. Dopo la doppia caduta di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, il team manager Davide Tardozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport evidenziando le difficoltà emotive del pilota torinese.

“Per quanto riguarda Marc credo sia stata solo sfortuna“, ha detto Tardozzi. “L’incidente con Bezzecchi era impossibile da evitare. Nel warm up di stamattina aveva trovato qualcosa di buono, gli interventi fatti ieri sera avevano funzionato“.

Il focus del manager è stato però su Bagnaia: “Il dispiacere è enorme“, ha spiegato. “Da un weekend dominato come quello di sette giorni fa a uno disastroso come questo c’è molta differenza. Pecco è devastato, prima come persona e ancor più come pilota. Noi vogliamo proteggere le sue emozioni”.

“È un ragazzo molto sensibile”, ha proseguito Tardozzi mostrando profonda empatia per l’ex Campione del Mondo. “Un pilota veloce, e in questo momento pensiamo sia meglio lasciarlo tranquillo per lavorare in vista di Phillip Island“.

Tardozzi: “Bagnaia devastato, lasciamolo tranquillo”

Tardozzi ha sottolineato la fiducia reciproca tra il team e il pilota: “Se Pecco ha ancora fiducia in noi? Assolutamente sì. Dopo sette anni ci conosce bene sia a livello tecnico sia umano. Non credo abbia mai dubitato che facciamo il 100% per aiutarlo“.

Infine Tardozzi ha chiarito la questione del motore: “GP24 e GP25 hanno due omologazioni diverse. Se avessimo corso con quello del 2024 saremmo andati fuori regolamento, cosa che Ducati non fa. Quello usato in Giappone era della GP25. La differenza è minima, ma le omologazioni sono differenti”.

