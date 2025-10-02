Monza-Catanzaro: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Monza e Catanzaro si preparano a scendere in campo sabato 4 ottobre alle ore 15 presso l’U-Power Stadium, in occasione della settima giornata del campionato di Serie B. L’attenzione è rivolta non solo alle due squadre, ma anche alla designazione arbitrale, un elemento che spesso incide sull’andamento delle partite e che questa volta presenta alcuni dati statistici significativi. L’analisi che segue si concentra sulle principali statistiche, i precedenti e le curiosità numeriche che caratterizzano questa sfida.

Un arbitro con precedenti favorevoli per il Catanzaro

La direzione della gara è stata affidata a Mario Perri, arbitro della sezione AIA di Roma 1, al suo secondo anno nella CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Un dato che salta subito all’occhio riguarda i suoi precedenti con il Catanzaro: in due occasioni il direttore di gara ha arbitrato i giallorossi e in entrambi i casi la squadra ha ottenuto la vittoria. Il primo episodio risale al 30 novembre 2022, nella partita Catanzaro-Giugliano, terminata 3-0 in favore dei calabresi. Il secondo incontro si è svolto in Serie B l’8 dicembre 2024, quando il Catanzaro ha superato il Brescia per 2-1, rimontando lo svantaggio iniziale. Questi precedenti contribuiscono a creare un clima di fiducia nell’ambiente giallorosso, desideroso di interrompere la serie di sei pareggi consecutivi che ha segnato un inedito record dal 1933.

Statistiche comparative tra Monza e Catanzaro

Entrambe le squadre affrontano la gara in un momento delicato della stagione. Il Monza, reduce dalla retrocessione dalla Serie A, sta faticando a risalire la classifica e sente la pressione di dover ottenere punti per non perdere contatto con le posizioni di vertice. Il Catanzaro, allenato da Alberto Aquilani, è alla ricerca della prima vittoria dopo ben sei pareggi consecutivi, un risultato che ha permesso alla squadra di entrare nella storia per la lunghezza della serie di “X” consecutive. Di seguito alcuni dati salienti:

Catanzaro ha conquistato sei pareggi nelle prime sei giornate, senza mai vincere né perdere.

ha conquistato sei pareggi nelle prime sei giornate, senza mai vincere né perdere. Nell’ultimo incontro contro la Sampdoria , i giallorossi hanno registrato il 64% di possesso palla e 16 tiri, ma hanno evidenziato difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol.

, i giallorossi hanno registrato il 64% di possesso palla e 16 tiri, ma hanno evidenziato difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol. Monza non ha precedenti recenti con l’arbitro Perri, rendendo la gestione arbitrale un fattore di ulteriore incertezza.

La partita si presenta quindi equilibrata, con entrambe le squadre motivate a invertire il trend attuale.

Il profilo di Mario Perri: numeri e tendenze arbitrali

Il direttore di gara Mario Perri vanta un’esperienza di 167 partite arbitrate tra tutte le competizioni, di cui 18 suddivise tra Coppa Italia (2) e Serie B (16). I suoi numeri principali sono i seguenti:

725 ammonizioni totali

24 doppie ammonizioni

19 espulsioni dirette

66 calci di rigore assegnati

La media di circa 4,3 ammonizioni a partita suggerisce un approccio attento, ma non eccessivamente severo, da parte dell’arbitro. L’esperienza maturata in gare di livello nazionale gli consente di gestire con autorevolezza partite potenzialmente delicate, come quella tra Monza e Catanzaro.

Quote principali e curiosità numeriche della gara

Nonostante l’analisi non fornisca quote specifiche dei bookmakers, l’attenzione per le tendenze statistiche e i precedenti suggerisce alcuni trend da monitorare:

Il Catanzaro non vince una partita ufficiale dal mese di maggio.

non vince una partita ufficiale dal mese di maggio. Il Monza affronta il primo incontro con Perri come arbitro, situazione che potrebbe incidere sull’andamento disciplinare del match.

affronta il primo incontro con come arbitro, situazione che potrebbe incidere sull’andamento disciplinare del match. La striscia di sei pareggi consecutivi rappresenta un’anomalia storica per il Catanzaro, che potrebbe finalmente spezzarsi in occasione di questa sfida.

Queste informazioni sono spesso utilizzate dagli operatori del settore per determinare le quote pre-match, tenendo conto di fattori come rendimento recente e designazioni arbitrali.

In conclusione, la sfida tra Monza e Catanzaro si preannuncia equilibrata e ricca di spunti per l’analisi statistica. Con la designazione di Mario Perri, arbitro che porta con sé precedenti favorevoli ai giallorossi, entrambe le squadre cercheranno di superare i rispettivi momenti difficili. Il match rappresenta un banco di prova per il Catanzaro, deciso a interrompere la sequenza di pareggi e a conquistare finalmente la prima vittoria stagionale.