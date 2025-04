Montecarlo: pronostico e statistiche per il Masters 2025

Il Masters 1000 di Montecarlo è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tennis, e quest’anno si prospetta particolarmente interessante. Con l’assenza di leggende come Rafael Nadal, il torneo offre un’opportunità unica per i nuovi talenti di emergere e affermarsi sulla scena mondiale. Le previsioni, però, sono tutt’altro che scontate, con molteplici giocatori pronti a sfidarsi sulla terra rossa del Principato.

Tsitsipas e Alcaraz: favoriti o incognite?

L’assenza di Nadal apre nuovi scenari per il Masters, e tra i favoriti troviamo Stefanos Tsitsipas. Nonostante le sue ultime performance non siano state all’altezza delle aspettative, il greco ha dimostrato di avere una connessione speciale con i campi di Montecarlo, trionfando in tre delle ultime quattro edizioni. Tuttavia, la sua forma attuale resta un’incognita. Al contrario, Carlos Alcaraz, fresco vincitore del Roland Garros, si presenta come uno dei principali contendenti. La sua abilità sulla terra battuta è indiscutibile, e molti scommettitori lo considerano un candidato forte per la vittoria finale.

Altri giocatori da tenere d’occhio includono il norvegese Casper Ruud, un esperto della terra rossa, e il giovane talento Holger Rune, che nel 2023 ha raggiunto la finale, dimostrando grande adattabilità alle condizioni del campo. Il sorteggio è stato favorevole a Ruud, e la sua preparazione potrebbe portarlo lontano in questa edizione del Masters. Inoltre, nonostante il suo rendimento altalenante, Novak Djokovic rimane una presenza che potrebbe sorprendere, anche se il suo passaggio dal cemento alla terra non è stato sempre agevole.

Con Jannik Sinner fuori per squalifica e Taylor Fritz assente, il torneo è aperto a sorprese. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con Tsitsipas e Alcaraz in testa, ma con margini ridotti rispetto agli outsider. La possibilità di un trionfo di un “insospettabile” è concreta, rendendo il torneo ancora più avvincente.

Il Masters 1000 di Montecarlo promette emozioni e colpi di scena. Con un campo di partecipanti così variegato, ogni partita potrebbe ribaltare le aspettative. Non perdere l’opportunità di seguire gli sviluppi di questo entusiasmante torneo e scoprire chi solleverà il trofeo. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!