ATP Montecarlo: Djokovic, che botta! Alcaraz trema e poi si scatena

Crollo inatteso per Djokovic, vittoria con il brivido per Carlos Alcaraz: il torneo di Monte Carlo continua a offrire risultati a sorpresa e a dare un’idea dello stato di forma dei giocatori più importanti del circuito. Oggi, mentre il serbo ha subito una cocente sconfitta che ha sorpreso per come è arrivata, lo spagnolo ha pagato con il primo set un pessimo inizio per poi dilagare.

Nole ha vissuto una giornata davvero difficile. L’ex numero uno del mondo è stato eliminato al primo turno dal cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking ATP. Il punteggio, un secco 6-3, 6-4, in meno di un’ora e mezza, ha evidenziato la fragilità di un Djokovic che sembrava lontano anni luce dalla sua forma migliore.

Il serbo, che nel 2013 e nel 2015 aveva conquistato il titolo monegasco, era partito con il piede giusto, riuscendo a strappare un break nel primo gioco del match. Da quel momento in poi, la partita è cambiata radicalmente. Djokovic ha commesso numerosi errori gratuiti, e non è riuscito a esprimere il suo tennis. Va detto che con Tabilo aveva perso anche l’anno scorso a Roma.

La sensazione è che Nole stesse soffrendo fisicamente, e non a caso aveva parlato di un’infezione all’occhio molto limitante. Ora bisogna capire se la sconfitta precoce a Monte Carlo è solo un episodio, oppure se rappresenta un campanello d’allarme per un giocatore giunto alla soglia dei 38 anni. Il tempo passa per tutti, anche per i GOAT.

Dall’altra parte, Carlos Alcaraz ha affrontato una partita ben solo in parte complicata. Dopo aver perso il primo set contro l’argentino Francisco Cerundolo, il numero tre del mondo è riuscito a riprendersi e da lì in poi ha letteralmente distrutto il pur bravo avversario, chiudendo la sfida con un netto 3-6, 6-0, 6-1. Un importante segnale di ripresa dopo i risultati deludenti degli ultimi tempi.

Con questa vittoria, Alcaraz va al terzo turno, dove incontrerà il tedesco Daniel Altmaier. Lo spagnolo è il favorito per la vittoria finale, soprattutto dopo l’uscita di Zverev, ma dovrà mantenere un rendimento ben più alto di quello che ha caratterizzato gli ultimi tornei disputati. La terra rossa, però, è il terreno a lui più gradito, e questo conta tanto.

